Empresas que usan material reciclado ahorran hasta 30%

La protección del medio ambiente no es incompatible con los negocios. Así lo asegura la asociación civil Recíclame.

“Hay empresas que pueden utilizar una materia prima reciclada y lograr un ahorro significativo, 30% o 20% de su costo de producción”, destacó Marco Mejía, presidente de la entidad.

El ejecutivo refirió que en algunos casos el reciclaje no se da en el proceso de producción, sino en otras actividades de la firma, permitiendo un ahorro de hasta 10%. Así, se puede reutilizar material de embalaje o reducir el uso de papel de oficina.

Mejía destacó que en el país hay compañías que han invertido para que sus artículos puedan contener material reciclado. Y esto no solo se da en el rubro de plásticos, que es quizás el más visible, sino también en otros sectores como multilaminados, aceites y llantas.

El monto que necesitan invertir las organizaciones para mejorar sus procesos es variable, de "miles o millones" de dólares, según Mejía. Pero esta no sería la principal barrera para apostar por el reciclaje.

“Lo que genera más incertidumbre es qué tan formal es el sistema. Los recicladores son solo el primer peldaño. La pregunta es ¿A quién le entregan el material? ¿Lo van a inyectar a la economía o lo van a vender a un informal o ilegal?”, indicó Mejía.

Es decir, la compañía debe estar segura de que va a poder adquirir el suficiente material para reciclar. De otro modo, la inversión no se justificaría.

En la misma línea, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, también opinó: “Hay empresas que me dicen: Tengo la capacidad para producir una botella 100% con plástico reciclado, pero no cuento con la suficiente oferta (de insumos). La gente recoge botellas, pero no puedo comprarles con factura porque son informales. Entonces, hay algo en el sistema que no está funcionando”.

Lo anterior se discutió en el Simposio “Reciclando hacia una economía circular”, organizado por Recíclame.

Evalúan incentivos

El Ministerio del Ambiente está estudiando, con el Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de incorporar la variable ambiental en la asignación de recursos a los gobiernos subnacionales. Así, se aprobarían las solicitudes de mayor presupuesto a las autoridades que tengan una mejor gestión de sus residuos, según la ministra Fabiola Muñoz.