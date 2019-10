Mercado de franquicias crecerá 10% al cierre de este año

El mercado de franquicias en Perú crecerá 10% al cierre de año, según datos de la Cámara Peruana de Franquicias.

“Serán entre 50 y 60 empresas las que terminen inaugurando nuevos locales este 2019”, detalló Aldo R. Defilippi, director ejecutivo de La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), durante el Franchise Summit 2019.

Agregó que hay un importante desarrollo de franquicias peruanas en el exterior y es el sector servicios el que tiene mayor potencial de desarrollo por sus ventajas competitivas con productos que surgen de las necesidades del consumidor.

"El Perú es una plaza atractiva para empresas internacionales. En los últimos años, hemos visto la entrada de grandes jugadores del exterior como cadenas de cine, restaurantes, tiendas de cuidado personal, retail y existe una mayor penetración en provincias”, detalló Defilippi.

Por su parte, Diego Guerrero, socio Director de Desarrollo de Negocio de Alfa F, precisó que al gestionar una franquicia el empresario tiene el 60% del vehículo y no pone nada, solo el know how de la empresa. Así, puede abrir tantos locales como quiera de su negocio.

A su turno, Fernando López de Castilla, CFE de Grupo Nexo Franquicia, precisó que desarrollar una franquicia interna para crecer con recurso propio asegura un crecimiento ordenado y sostenible.

“Franquiciar soluciona tres recursos básicos para hacer crecer un negocio: dinero, talento y tiempo; es el mecanismo de apalancamiento más puro que existe”, dijo.