Plan Nacional de Competitividad mejorará posición del Perú en Ranking Doing Business del Banco Mundial

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó que, a través del Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización (CNCF), y mediante la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, mantiene su compromiso de promover una agenda priorizada de reformas transversales, que generen mejoras en la competitividad y en el clima de negocios.

De acuerdo al Ranking Doing Business (DB) 2020 del Banco Mundial, el Perú se ubica en el puesto 76 de 190 países, posicionándose en la mitad superior de las economías más atractivas para el desarrollo de negocios e inversiones.

Es importante mencionar que este resultado no recoge el impacto de las medidas que se vienen desarrollando en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad publicado en julio 2019 ni las mejoras a implementar fruto del Estudio Doing Business Sub Nacional en 12 ciudades del país que estará listo en febrero del próximo año.

En ese sentido, el MEF prevé que para la siguiente edición (Ranking DB 2021) los resultados para el Perú serán más favorables, especialmente en áreas como: aperutra de negocio, manejo de permisos de construcción , registro de propiedad, obtención de crédito, pago de impuestos, comercio transfronterizo y cumplimiento de contratos donde existe espacio para la mejora de los niveles de competitividad.

Según estos resultados publicados por el Banco Mundial, el Perú escaló posiciones en 2 indicadores: Protección de los Accionistas Minoritarios, donde se tuvo una mejora en la ubicación pasando del puesto 51° al puesto 45°; y, en Comercio Transfronterizo, mejorando de la posición 110° al puesto 102°, producto de una reducción en el tiempo de cumplimiento documentario en los procesos de exportación e importación (de 48 a 24 horas en exportación y de 72 a 48 horas en importación).