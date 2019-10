BCP: “Cuatro de cada diez peruanos gastan más de lo que recibe al mes”

El gerente de educación financiera del BCP, Christian Borja, explicó que hoy 4 de cada 10 peruanos gasta más de lo que recibe al mes. “Esto le genera problemas ni siquiera a largo plazo, sino a corto y mediano plazo”, agregó.

Así lo explicó durante el programa de RTV Economía que se desarrolló hoy jueves 24 de octubre y que tocó el tema de finanzas personales.

“Este problema parte de una realidad en donde el 70% de los peruanos no sabe cómo hacer un presupuesto familiar. Y es que todo parte por establecer este presupuesto”, aseveró.

Con dicha programación, el usuario puede saber cuáles son sus ingresos mensuales y fijos. “Mucha gente, por ejemplo, tiene ingresos de varios trabajos”, aseveró.

No obstante, Borja asevera que endeudarse no está mal. “El problema es cuando te sobreendeudas. Nosotros recomendamos que no se debe endeudarse más allá del 30% de tus ingresos mensuales. Es decir, si ganas S/1.000, debes destinar S/ 300 para el pago de deudas”, dijo.

Asimismo, recomendó evaluar en qué momento se pide un préstamo o se usa la tarjeta de crédito para asumir una deuda. “Si es corto, como en un plazo de 6 meses; quizá lo mejor sea usar la tarjeta de crédito. Si se trata de comprar un bien, es más conveniente pedir un préstamos personal. Porque la tasa de interés será más baja”, dijo.