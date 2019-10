La Libertad: ingenieros piden reiniciar obras sin Odebrecht

El decano del Colegio de Ingenieros de La Libertad, Germán Sagástegui Plasencia, mostró su rechazo a las gestiones que hace el gobernador regional Manuel Llempén Coronel para que sea la constructora Odebrecht la que culmine las obras de la presa de Palo Redondo en la provincia de Virú y que son parte de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh).

Para el citado colegio profesional, la empresa brasileña se encuentra totalmente identificada con la corrupción.

Sagástegui consideró que existe una contradicción con lo que dice el gobernador sobre la aprobación del Gobierno Central para dar luz verde a Odebrecht, ya que hasta la fecha no hay resultados concretos.

“Que no siga engañando a la población. Que se reinicie la III etapa de Chavimochic. No es verdad que porque no se construye la represa de Palo Redondo se dejan 30 mil hectáreas sin irrigar”, expresó Germán Sagástegui.

Enfatizó que se deben iniciar las obras en toda su dimensión. “Nosotros no hablamos solamente de la represa de Palo Redondo, sino de todas las obras complementarias que significan la III etapa del PECh”, dijo.

Reveló que si solo se hace la represa de Palo Redondo, la tercera etapa estaría incompleta, ya que solo sería un lugar de almacenamiento y no habría lugar por donde pueda discurrir el agua para las irrigaciones de tierras.

Licitación

Para el integrante de la Comisión de Defensa del Colegio de Ingenieros de La Libertad, Luis La Cunza Flores, las declaraciones de Manuel Llempén son dudosas.

“Desde comienzo de año dice que se reúne con el ministro y que ya se soluciona… Me parece una falta de seriedad”, acotó.

El Colegio recomendó al gobierno regional convocar a una licitación pública en el menor plazo posible, para que la presa de Palo Redondo y la III etapa del PECh culmine a manos de otras empresas y no de Odebrecht.

De igual forma, se solicitó restablecer el directorio del PECh con el fin de moderar los intereses políticos. “Siempre hemos manifestado que el directorio fue desarticulado, estamos pidiendo también que ese consejo restituya sus funciones porque es un ente técnico que ayuda a dar ideas y sugerencias con decisiones que permitiría tomar acciones con mayor rapidez”, reclamó Germán Sagástegui.