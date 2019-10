Hipoteca inversa, la opción para tener mayor pensión

Con la publicación de la reciente resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el mecanismo de la hipoteca inversa quedó listo para su aplicación.

Se trata de una opción que permite al dueño de un inmueble solicitar un crédito por el valor de su vivienda, con la finalidad de incrementar sus ingresos económicos mensuales, como una pensión.

Así, aquellas personas que no gozan de una pensión o que les es insuficiente la que reciben podrán mejorar su situación. Así lo hizo ver el docente de la Universidad ESAN Jorge Guillén.

No obstante, dejó en claro que existen algunas dudas sobre la pensión que recibirá aquel que postule a este mecanismo. "Por ejemplo, no sabemos a cuánto ascendería una pensión por el tipo de vivienda. Y sabemos que una vivienda en San Isidro no es lo mismo que un distrito de estrato diferente. No están claros los niveles de pensión", afirmó.

¿Cómo funciona?

Serán varios factores los que definirán el monto de dinero que entregará el banco, entre ellos la tasación de la vivienda, la esperanza de vida del(los) titular(es) y la tasa de interés.

Es aquí donde Guillén advierte que no se deja en claro el tiempo de prorrateo del beneficio.

Este producto permite que los propietarios de la vivienda residan en la misma mientras cobran la asignación mensual. El banco recién ejecutará la hipoteca con el fallecimiento del titular o del último de los cónyuges, de ser una propiedad matrimonial.

Sin embargo, los herederos podrán evitar que la vivienda pase a manos del banco si deciden asumir la deuda y cancelarla. De lo contrario, también pueden optar por no cancelar y permitir que el banco se haga de la vivienda.

El reciente reglamento

Fue en el 2018 que se publicó el reglamento de la hipoteca inversa, pero hacía falta que se establezcan disposiciones sobre el escenario contable.

Uno de ellos era el cálculo de provisiones y el requerimiento de patrimonio efectivo.

Lo que hizo la SBS esta vez es especificar que la hipoteca inversa se considera como un crédito hipotecario, tanto para las empresas del sistema financiero como para las empresas de seguros. Siendo esto así, por el régimen de provisiones y de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo del crédito es el mismo.

Respecto al régimen de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito, se aplican solo ponderadores de 50% si el crédito se otorga a un plazo estimado menor o igual a 25 años y 100% si el plazo estimado es mayor.

La Superintendencia de Banca y Seguros explicó que con esta resolución ya queda expedito el mecanismo y se espera que empiecen a dinamizarse las solicitudes en el mercado.

Entidades autorizadas

- De acuerdo con la ley aprobada, a través de la hipoteca inversa, una entidad autorizada como una administradora hipotecaria o una empresa de seguros otorga un crédito (en una sola armada o en abonos periódicos) a favor del titular del inmueble.

- Dicha propiedad queda afectada en garantía hipotecaria, siendo el reembolso exigible y la garantía ejecutable cuando fallezca el titular o último de los beneficiarios.