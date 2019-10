Emprendedores: Seis ideas para financiar un nuevo negocio

No desesperen emprendedores. Aunque arrancar o expandir un negocio es una tarea difícil, no es imposible. Por eso mismo, los créditos bancarios no son la única forma de conseguir financiación, existen alternativas para obtener dinero.

La clave está en identificar todas las posibles vías de financiación y encontrar aquella que se ajusta más al modelo de empresa que quieres crear. La revista de negocios, Forbes, propone seis posibilidades de financiación para que la idea de poner tu negocio en marcha deje de ser una pesadilla:

PUEDES VER: Siete lecciones empresariales que podemos aprender de los perros

Bartering

Este modelo de intercambio en negocios se refiere al trasvase de productos o servicios entre dos empresas. Quizás no supone una vía de financiación como tal, pero es una buena idea para reducir costes fijos y poder aumentar los ahorros de cara al futuro de la empresa.

Al igual que este intercambio de servicios puede traer importantes beneficios a tu empresa, también puede conllevar algún inconveniente, como la relación de dependencia de una empresa hacia otra o el incumplimiento por alguna de las partes.

Business Angel Local

Se trata de presentar nuestro proyecto a un ángel inversor que funcionaría como una empresa de capital de riesgo pero con una responsabilidad social en la comunidad en la que desarrolla su trabajo.

Los ángeles inversores locales son empresarios de éxito con interés de financiar emprendedores en el mercado en el que ellos se mueven.

Crowdfunding

Seguro que no es la primera vez que escuchas este concepto. Hacer una campaña de crowdfunding te dará la posibilidad de recibir donaciones de pequeños inversores interesados en tu proyecto, y granito de arena a granito de arena poder constituir tu empresa.

Además el crowdfunding puede jugar como un potenciador de la transparencia y la confianza que trasmita tu empresa.

Ayudas y subvenciones

Es muy difícil que una administración pública decida financiar un proyecto empresarial, pero sí puedes optar a conseguir distintos tipos de subvenciones dependiendo del modelo de empresa que quieras crear.

Los proyectos con tecnologías, con intención de internacionalizarse o llevados a cabo por emprendedores son buenas opciones para las cuales solicitar ayudas o subvenciones.

Bootstrapping

Este término anglosajón hace referencia a aquellos emprendimientos con pocos recursos, es decir, con los medios que se tienen al alcance. Lo que comúnmente llamaríamos “arreglarse con lo que podemos”.

Consiste en reinventarse y encontrar la manera de financiar tu negocio con el menor número de recursos posibles. Es especialmente recomendable para microemprendimientos.

Private Equity

Se trata de una inversión que las instituciones realizan en empresas en las que tienen la confianza de que alcanzarán un alto nivel de crecimiento a cambio de controlar un porcentaje de las acciones de estas. Los Fondos de Inversión private equity esperan un retorno del fondo de inversión del 40%.

FUENTE: Forbes