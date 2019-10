El mercado de divisas es el mercado más grande del mundo. En él se negocia cada día lo que en Wall Street se negocia en un mes. En número, esto significa que se negocian 5 trillones de dólares estadounidenses cada día. Una cantidad abrumadora. De ahí que saber qué factores afectan al mercado de divisas se torne una tarea muy difícil.

El mercado de divisas, más conocido como mercado forex, es un mercado over the counter (OTC). Es decir, es un mercado no regulado. Un mercado no regulado no quiere decir que sea ilegal, simplemente que no existe una cámara de compensación. Son operaciones, por decirlo de manera muy simple, que se hacen de tú a tú.

PUEDES VER: Venezonalos en Perú: Otorgarán gratis becas de trabajo

A pesar de que la cantidad de datos a analizar puede llegar a ser gigantesca, podemos simplificar el análisis. La manera por la que empezaremos simplificando, será pensar qué grupo de eventos afectan a una moneda.

Dicho lo anterior, vamos a describir aquellos factores económicos que pueden influir de manera más significativa en una moneda. Y, por supuesto, en un par de divisas. Hemos de recordar, antes que nada que lo que cotizan en el mercado forex son pares de divisas.

- Factores macroeconómicos

- Producto interior bruto (PIB)

- Datos sobre el empleo

- Contabilidad nacional (Balanza comercial, transferencias de capital…)

- Inflación

- Índices de producción industrial

- Índices sobre turismo

- Factores microeconómicos

- Cambios en los hábitos de consumo

- Alteraciones en la producción

- Modificación de las preferencias de ahorro e inversión