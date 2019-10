Denunciar a tu jefe puede ser causal de despido por dañar su honor

Aunque resulte increíble, podrías ser despedido si optas por denunciar a tu jefe, el motivo sería por afectar su honor, según una sentencia de la Corte Suprema frente a la Casación Laboral N° 5770-2018 Lambayeque.

Según indica la resolución, “el demandante afectó el derecho al honor de los representantes legales de la entidad demandada (Director y Jefe de Personal del Colegio Manuel Pardo), al promover una denuncia penal en su contra contra el delito de Desobediencia y resistencia a la Autoridad”.

Dicha sentencia, se debe a una denuncia que presentó una trabajadora del centro educativo en contra de su empleador ya que no habría cumplido con una medida cautelar laboral, por lo que tipificó su demanda penal como delito de Desobediencia y resistencia a la Autoridad.

Asimismo, el fallo indica indica que a pesar que la acción penal “pueda ser cierto (no registro de control de asistencia), ello no es argumento suficiente para concluir que no se afectó el derecho constitucional involucrado, lo que importa es si el accionar y las expresiones de la trabajadora afectan o no la imagen y reputación del Director y Jefe de Personal”.

La decisión de la Corte Suprema, argumenta que dicho incumplimiento debe denunciarse ante la autoridad competente, más no por la vía penal, ya que podría afectar el honor y reputación de la empresa.