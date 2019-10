Entérate qué debes hacer si odias a tu jefe

Según un estudio realizado por el Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) de Reino Unido, organización certificada que fomenta buenas prácticas laborales para bienestar de toda la sociedad, el 7% de trabajadores aseguran no llevarse bien con su jefe.

“En la mayoría de los casos, los empleados se resienten con un gerente por alguna injusticia percibida o una carga laboral excesiva”, señala Ben Willmott, director de política pública del CIPD.

“Muchas veces son esas pequeñas cosas que pueden acumularse y causar una crisis personal”, explica. Para evitar eso, exhorta a los empleados a tener una conversación sincera con sus gerentes o directores sobre algún problema, si se sienten cómodos haciéndolo.

“El gerente podría ser completamente inconsciente de cómo se le percibe y eso por sí solo podría ser suficiente para que se dé cuenta de la situación”, considera Willmott. Sin embargo, señala que con temas más serios, como acoso y hostigamiento, eso debería manejarse a través de recursos humanos u otro gerente.

Willmott dice que un buen gerente debería conocer algo sobre las vidas de sus empleados, como si tienen hijos o dónde les gusta ir de vacaciones. “Si no te importa tu personal, entonces no tienes confianza en la relación laboral. Y sin confianza, estás construyendo una organización sobre una base inestable”, afirma.

Antes de pensar en renunciar, el experto insta a las personas a pensarlo “largo y tendido” sobre si esa cultura podría cambiar.

No obstante, Damian Beeley -un asesor de recursos humanos explica que “como gerente, si hay gente a quien no le caes bien, debería preocuparte y reflexionar sobre por qué no le caes bien”, comenta. Sin embargo, si eres empleado y odias a tu jefe, “ese es un lugar emocionalmente más incómodo para estar”.

De empleado a ladrón

Pero las compañías se arriesgan a perder mucho más que los empleados si el personal no se lleva bien con los gerentes. La frustración entre empleados y la gerencia puede llevar a conductas delictiva, según la profesora Rosalind Searle, una experta en confianza organizativa de la Universidad de Glasgow.

"Si no abordas la frustración, se puede convertir en furia -cuando la gente está dispuesta a tomar represalias- y luego en desprecio -cuando se puedan volver hasta deshonestos-", afirma.

“Si un empleado siente que ha habido una injusticia, podría intentar resolverla de una manera más nefaria”, advierte Searle. Podrían robar a la empresa si sienten que no les pagan lo suficiente o cambiar su registro de horas trabajadas en respuesta a que se le pida que haga algo que piensa que no es razonable.

FUENTE: BBC