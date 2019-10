Se asignarán S/ 2.664 millones directamente a gobiernos locales para continuar obras

El presupuesto para el 2020 contempla la asignación directa de 2.664 millones de soles a favor de los gobiernos subnacionales para que continúen con los proyectos iniciados durante este año, anunció la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

La titular del MEF participó en la reunión que sostuvo el Ejecutivo con la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

“Lo que nos interesa es que las obras concluyan. Los beneficios de la inversión no se dan con la construcción en sí, sino cuando el servicio se entrega al ciudadano”, subrayó.

Alva precisó que en años anteriores dichos montos eran destinados a los ministerios y luego estos los canalizaban a las regiones y municipios, pero las transferencias demoraban la ejecución.

“Veníamos detectando que por esas transferencias que se hacían año tras año, de gobierno nacional a gobierno subnacional, se perdía un poco el ritmo de ejecución de los proyectos”, reflexionó.

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, los 2.664 millones se asignarán a los gobiernos subnacionales de manera directa para continuar con la ejecución de 582 inversiones financiadas en el 2019, de las cuales 335 se estarían culminando en el 2020.

Para el mantenimiento de infraestructura vial regional, se incrementó en 280,8 millones de soles la asignación de recursos a los gobiernos regionales, de 42 millones a 323,3 millones.

Adicionalmente, se han asignado 430,5 millones de soles que principalmente financiarán el Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional-Pro Región. “Antes de ser ministra fui directora de Presupuesto y eso me permite conocer las trabas que tienen y los distraen de los verdaderos retos de sus municipios, que es servir a sus ciudadanos”, indicó.

Incentivos municipales

La ministra Alva resaltó que el presupuesto para el año fiscal 2020 contempla un incremento de 600 millones a 800 millones de soles en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

Indicó que si bien los gobernadores subnacionales han pedido que dicho beneficio se entregue en dos partes, la mejor opción es que se otorgue una sola vez. “Entiendo que la posición de ustedes es que sean dos veces y me parece que es cuestión de que lo conversemos. Mientras la plata esté antes con ustedes será mejor, pues si lo reciben tarde no les servirá para la gestión”, apuntó.

Desarrollo territorial

Asimismo, adelantó que el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial-FIDT subirá de 200 millones a 300 millones de soles. “Voy a dar indicaciones al equipo del MEF para que le dé celeridad a la aprobación de las bases. De la misma manera, aceleraré la normativa sobre el sueldo de los alcaldes”, apuntó la joven funcionaria.

Finalmente, enfatizó que el MEF mantendrá la política de puertas abiertas a los gobernadores y alcaldes para acelerar la inversión pública y derrotar a la corrupción.

MINEM anuncia

Seis proyectos. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) estimó que en el 2020 seis proyectos mineros, con una inversión conjunta de US$ 3.959 millones, iniciarían trabajos de construcción dinamizando los aportes a las regiones. Entre ellos están Yanacocha Sulfuros (US$ 2.100 millones), Corani (US$ 585 millones) y San Gabriel (US$ 431 millones).