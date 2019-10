Economía peruana creció “casi 4%” en agosto, según el BCRP

En los próximos días, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dará a conocer la tasa de crecimiento de la economía peruana en agosto (comparado con el mismo mes del año anterior). Así, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) espera que la cifra sea mejor a la de julio (3,28%).

“Estamos esperando casi 4% (de crecimiento en agosto)...construcción y sectores primarios (como minería y otras actividades extractivas) han comenzado a recuperarse”, señaló el presidente del ente emisor, Julio Velarde.

La autoridad monetaria recordó que en su último reporte de inflación bajaron su expectativa de crecimiento a 2,7% para el cierre del 2019. Asimismo, refirió que en el último trimestre se prevé una expansión de algo más de 3%.

“Más que eventos particulares, lo que más afecta la inversión es no saber qué va a pasar, y se aplica lo mismo internamente (y a nivel global)”, indicó Velarde.

“Lo que ven los mercados (en un país) es la capacidad de pagar la deuda, no ven tanto el crecimiento. No ven si el crecimiento va a ser 2,2% o 3,2%. Eso no afecta al performance (de la actividad económica) ni al tipo de cambio”, apuntó el alto funcionario.