Precios de los libros subirían en 18% desde este sábado

Tras la disolución del Congreso se dejó en el aire la discusión y debate de distintos proyectos urgentes como la nueva Ley del Libro. Este viernes 11 de octubre vence la vigencia de las exoneraciones tributarias al sector.

Al respecto, la Cámara Peruana del Libro (CPL) solicitó al Ejecutivo priorizar la aprobación o prórroga de esta ley porque de lo contrario los precios de los libros subirán 18% desde este sábado 12 de octubre, valor equivalente al Impuesto General a las Ventas (IGV). Este incremento incluye también a los libros de texto escolar y de plan lector que se venderán en la próxima campaña escolar.

“El alza de precios es inmediata. Incluso las librerías ya les han pedido a las editoriales las listas de precios con el 18% extra del IGV", señaló Pedro Villa, director de contenidos de la CPL.

Asimismo, exhortó al Ejecutivo declarar un decreto de urgencia para continuar con las exoneraciones tributarias a los libros. “Ahora es la única salida. Al no tener Congreso, solamente el Ejecutivo puede decretar directamente”, manifestó.

En esa línea, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, señaló que hay temas urgentes que el Ejecutivo está analizando incluir en los decretos de urgencia. “La prioridad es la Ley de Presupuesto. Lo segundo que tenemos en ciernes es la Ley del Libro, que vence en octubre. Son normas que van a ser evaluadas”, señaló el premier a un medio local.

Restricción tributaria

Por su parte, el exministro de Economía Alonso Segura explicó que la norma estipula que no se puede regular temas tributarios vía decreto de urgencia. “Yo creo que, como está expresamente excluido en la norma, esta ley no puede ser renovada. Puede darse imprevisibilidad de urgencia financiera, pero no de materia tributaria”.

Sin embargo, señaló que se puede hacer la excepción siempre y cuando pase por el asesor jurídico del Estado, que es el Ministerio de Justicia, y sustente bien los motivos mediante un informe. Además, tiene que aprobarlo el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Pero cuando se instale el nuevo Congreso va a evaluar si esta acción fue constitucional o no. Y si hay un tema de controversia, podría llegar hasta el Tribunal Constitucional”, acotó Segura.

Al cierre de la edición, el Ministerio de Cultura prefirió no declarar.

Datos

Industria afectada. Si se eliminan las exoneraciones tributarias, afectará a librerías, mypes editoriales y se pondrá en riesgo 40 mil empleos. Este escenario fomentaría la informalidad y la piratería, advirtió la CPL.