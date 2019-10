Disney prohíbe los anuncios de Netflix en sus cadenas de televisión

La llamada guerra del streaming aún no inicia oficialmente y ya estamos viendo movimientos agresivos por parte de algunos de nuevos jugadores. Este es el caso de Disney, quien desde hace algunos meses se ha mostrado sus armas en preparación al próximo lanzamiento de su plataforma Disney+.

La compañía del ratón no sólo busca competir en el terreno del streaming, sino ganarlo, en ese sentido, Disney está prohibiendo la publicidad de Netflix en todas sus cadenas de televisión.

PUEDES VER: 10 claves para encontrar vuelos baratos y promociones de pasajes

Según el Wall Street Journal, a inicios de este año había informado a sus empleados que ya no admitirían anuncios por parte de servicios de streaming rivales. Más tarde esta decisión cambió, ya que Disney encontró un punto de acuerdo con la mayoría de estas compañías, con negocios que benefician a ambas partes. A excepción de una sola compañía: Netflix.

Un ejemplo interesante de estos acuerdos es Amazon, con quien Disney sigue buscando llegar a un acuerdo y que a día de hoy no ha tenido éxito. La compañía de Jeff Bezos busca tener más anuncios en las cadenas de Disney, mientras Disney busca que su plataforma esté disponible en Fire TV y las plataformas compatibles propiedad de Amazon.

PUEDES VER: La tecnología 5G hará crecer las ventas de las operadoras en el 2026

El caso de Netflix es diferente, no se trata de un gran conglomerado que pueda ofrecer algo de valor a Disney, al menos algo que no tengan o puedan hacer por sí mismos. Disney evaluó si existía una relación comercial o publicitaria mutua, y descubrió que con Netflix no era posible tener en acuerdo del que pudieran tener beneficios.

Es así como Disney decidió que Netflix ya no se podrá anunciar en sus canales de televisión, que no son pocos. Por ejemplo, ABC, Freeform, los canales de Disney en cable, y esto sin mencionar las cadenas de Fox. El único canal propiedad de Disney que queda exento de esta prohibición es ESPN, aunque no se especificó el porqué.

PUEDES VER: Shukatsu, el estricto ritual de trabajo que los estudiantes japoneses deben practicar

Esto se trata de un duro golpe a Netflix, quien durante 2018 aumentó su gasto en publicidad un 66%, según apuntan en el WSJ, y destinando el 38% de este propuesto a anuncios televisivos. De hecho, de acuerdo a las estimaciones de iSpot.TV, en 2018, gastó 99,2 millones de dólares en anuncios de televisión en Estados Unidos, y 13% de este gasto se destinó a los canales propiedad de Disney.

Durante la pasada entrega de resultados financieros, Netflix anticipó este escenario y advirtió a los inversores sobre cómo su negocio podría verse afectado si los medios dejasen de aceptan sus anuncios: “Si se reducen los canales de comercialización disponibles, nuestra capacidad de atraer nuevos clientes podría verse afectada negativamente”.

FUENTE: Xataka