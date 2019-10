Petroperú pagará una regalía no mayor a 11% en el Lote 192

Pucallpa

En marzo del 2020 vence finalmente el contrato del Lote 192, en la actualidad operado por Frontera, y a partir de ese momento el mayor lote petrolero del país pasará a manos de la estatal Petroperú en cumplimiento de la Ley 30357.

Ante la proximidad de esa fecha, el presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, en diálogo con La República, aseguró que la parte que involucra a la agencia estatal y a Petroperú está casi cerrada. Ello en referencia a las negociaciones sobre el programa mínimo de inversiones que se le pedirá a la petrolera estatal. No obstante, advirtió que lo correspondiente al proceso de consulta previa está demorando más de lo esperado.

La consulta previa en este campo petrolero es realizada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Cultura (Mincul), sin embargo es el despacho –hoy encabezado por Juan Carlos Liu – quien lidera y ejecuta el proceso.

El retraso de la consulta previa en el Lote 192, detalló Yesquén, ocurre por las mayores exigencias de las comunidades nativas de la zona que estarían exigiendo que el fondo social (hoy en 0,75% de la producción) se incremente. “Subir el fondo social a 1% se puede hacer pero lo otro que se tiene que hacer es respecto al canon, cómo hacer para redistribuir mejor esos recursos para que llegue realmente. Las comunidades de las 5 cuencas están alargando este proceso cuando se puede negociar mejores cosas”, comentó en el marco del Primer Congreso Empresarial Amazónico 2019.

Plan mínimo de trabajo

Perupetro le pide a Petroperú para ingresar al Lote 192: reactivación del campo, poner bien el campo en cuanto a infraestructura, cambio de ductos y remediación. Asimismo, pone como condición la perforación de pozos y exploración hacia la parte norte del Lote 192, ubicado en Andoas (Loreto). “Es reactivar el campo, cambiar tubería, adecuar ductos (de acuerdo a Osinergmin), perforar pozos y explorar hacia la parte norte”, enumeró Yesquén.

Perupetro estima que toda esta inversión que se pide para el Lote 192 sería de alrededor de US$ 800 millones en el periodo que dure el contrato que será por los próximos 30 años.

A cambio de esto, Perupetro, informó Yesquén, tiene el compromiso de rebajar la regalía para ese lote. Cuando estuvo en manos de Pluspetrol, el Lote 192 pagaba una regalía de 30% y de acuerdo a recientes declaraciones desde Petroperú se solicitaba pagar una regalía que vaya entre 5% y 11%. “Ya hemos acordado la regalía, todos estamos de acuerdo. La regalía para ese lote no tiene que ser alta porque, si no, no es negocio, Petroperú no va a poder con un crudo pesado a US$ 50 por barril. Es bien complicado y ponerle regalía de 25% no va a ser rentable para nada”, reconoció Yesquén. Si bien el funcionario público evitó adelantar la cifra de regalía acordada, fuentes cercanas a este proceso revelaron que la tasa de regalía estará en el límite propuesto por Petroperú, es decir, entre 10% y 11%.

Sobre el concurso

Como es de público conocimiento, Petroperú, a través de un banco (Bank of America Merrill Lynch), se encuentra en la búsqueda del socio inversor para la operación del Lote 192, pues la petrolera estatal se encuentra impedida de distraer recursos hasta el repago del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, candado impuesto en la Ley 30130.

Esta selección del socio se haría a través de concurso con sobre cerrado. En la fórmula del concurso, Petroperú a través de Merrill Lynch declararía ganador a quien ofrezca más pozos con carry no reembolsable, es decir, que el privado ponga el 100% de la inversión sin cargo a que Petroperú se la reembolse luego cuando inicie la producción de crudo.

En caso Petroperú no encuentre socio se vería forzado a devolver el lote aunque existiría un planteamiento alternativo, según la fuente consultada, para que la petrolera estatal vaya solo en los primeros cuatro años y siga con la producción básica (actual) sin perforar ningún pozo adicional. La obligatoriedad de este último punto se daría a partir del cuarto año cuando se espere que las condiciones internacionales mejoren y se consiga un socio.

Consulta previa y firma de contrato

- Mientras no se tenga culminado el proceso de consulta previa en el Lote 192, Perupetro no podría suscribir el contrato con Petroperú.

- Extraoficialmente, este diario pudo conocer que en este momento el único interesado en ingresar al Lote 192 junto con Petroperú es Frontera.

- Se estima que el proceso de transferencia del Lote 192 demandaría entre 4 a 6 meses antes de la culminación del contrato vigente.