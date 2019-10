Renta Joven: Larga cola para acceder al bono de alquiler de vivienda [Fotos]

En el Jirón Camaná 199, en el Cercado de Lima, una larga fila de jóvenes esperan ser atendidos para inscribirse en el programa Renta Joven del Fondo MiVivienda.

Como se recuerda, este viernes comenzó la inscripción para acceder a dicho programa que otorga un bono de hasta 500 soles, los cuales servirán para pagar el alquiler de una vivienda formal.

En esta primera convocatoria se proyecta entregar dos mil bonos: 1.000 serán para Lima, 500 para Trujillo, y otros 500 para Arequipa.

Datos que debes conocer

Durante el primer día, se detectaron algunos problemas al momento de postular. El principal ha sido la falta de conocimiento sobre los requisitos que el joven deben cumplir para poder anotarse al programa.

Por ello, antes de acudir conoce si cumples los requisitos para poder postular:

Primero, tener entre 18 y 40 años. No debes de poseer ninguna otra propiedad. Asimismo, no debes haber sido beneficiado con algún otro programa social del Ministerio de Vivienda. Tampoco debes contar con deudas pendientes y no figurar en el Registro de Deudores Judiciales Morosos.

Además, el postulante debe saber que se entregará un bono de 500 soles por cada grupo familiar o de dependientes (es decir, estar en planilla), los cuales no deben tener ingresos en conjunto de más de 3.538 soles.

Sobre los 500 soles

Se debe precisar que los beneficiarios podrán acceder al bono, sin embargo, éste se dividirá en dos partes: 350 soles se depositarán directamente en el cuenta del arrendador de la vivienda donde vivirás. Mientras que los 150 restantes, se depositarán en una cuenta de ahorro a nombre del beneficiario, los cuales se juntarán para cubrir la cuota inicial de una vivienda en un plazo de 5 años.

Para inscribirte:

En cualquiera de las tres ciudades donde se entregarán los primeros bonos, el interesado deberá acudir con su DNI y una copia.

El Fondo Mivivienda brindará una breve capacitación para que el postulante conozca más del programa. Se debe precisar que la inscripción no garantiza la entrega del bono, es sólo el primer filtro que evaluará el Fondo MiVivienda.

En un plazo de 15 días se publicaría una primera lista de personas que podrían acceder al bono. Quienes la integren, deberán presentar el contrato de alquiler de la vivienda con firma notarial, la cual debe también cumplir con algunos requisitos.

- El notario que firme el contrato de alquiler deberá ser reconocido por el Fondo MiVivienda (en los próximos días se publicará una lista de quiénes son)

- El alquiler del inmueble debe oscilar entre 750 soles y 1.560 soles (incluido el mantenimiento y otros gastos como luz y agua).

- La vivienda debe contar con servicios básicos, diversos espacios (habitaciones, cocina, sala).