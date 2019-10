Alonso Segura Vasi: “El gobierno debe legislar en lo que considere prioritario”

Tras el cierre del Congreso, el presidente Martín Vizcarra y su gabinete pueden emitir decretos de urgencia, asumiendo las funciones legislativas del Parlamento. En ese contexto, el exministro Alonso Segura nos explica qué leyes en materia económica podrían promulgarse a través de este mecanismo.

¿Qué leyes importantes en el ámbito económico podría promulgar el nuevo gabinete?

La ley del presupuesto 2020 es fundamental. El Ejecutivo planteó también algunas propuestas legislativas en el marco del plan de competitividad.

¿Qué otras normas quedaron en agenda en el Congreso?

Se estaban debatiendo temas como los beneficios tributarios de la Ley del Libro. Ahora, simplemente el Ejecutivo puede legislar de acuerdo a su propuesta. Un Congreso les podría enmendar la plana, pero ahora ya no hay nadie. Espero que el gobierno esté a la altura.

Respecto a la ley de presupuesto. ¿El nuevo Congreso no podría realizar cambios?

No, porque la ley es promulgada al día siguiente de su aprobación en el gabinete, y algunas disposiciones entran en vigor con carácter de urgencia. Algún artículo específico podría modificarse sobre la marcha, pero conceptualmente la ley ya está en ejercicio.

¿Es preocupante que el Ejecutivo tenga tanto poder?

Es como si el Congreso implícitamente les hubiera delegado facultades, pero no sobre una materia específica como suele hacerse, sino que esta vez son abiertas. Por eso creo que es importante que el gobierno haga un planteamiento. Sería bueno que le digan al país todo lo que va a remitir a través de decretos de urgencia.

¿Cómo han percibido los inversionistas este cierre del Congreso?

No hay que ser tremendistas. Las personas, en general, saben que no es otro 5 de abril (de 1992). No necesariamente todos conocen la Constitución Política del Perú, pero lo importante es que las instituciones democráticas siguen funcionando, hay prensa libre y no hay derechos ciudadanos recortados. Creo que (los mercados) entienden que lo sucedido es solo la consecuencia de un conflicto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

¿Qué opina del nuevo gabinete?

Tengo mis reservas con el gabinete. Hay un excongresista en el Midis. Poner a un político en una cartera que reparte plata no parece lo más adecuado. Además, hay ministros nuevos en carteras que desarrollan infraestructura y donde hay poco nivel de ejecución. Necesitas que el gobierno funcione, y hasta ahora la gestión en general (de Vizcarra) ha sido mediocre.

¿Considera negativos tantos cambios?

De repente la nueva ministra de Economía tiene una visión diferente a su antecesor. Ese es el riesgo de resetear algunas carteras en el Ejecutivo.

¿Qué tanto afecta toda esta coyuntura a la economía?

Es cierto que si alguien quiere invertir en un proyecto, no sabe con qué Congreso va a lidiar el próximo año. Entonces, eso va a ralentizar algunas decisiones de negocio. Obviamente se genera incertidumbre en la economía en el corto plazo. Pero hay decisiones que se toman pensando en el país en el largo plazo, en este caso, con el objetivo de fortalecer las instituciones. El Ejecutivo tiene hoy una oportunidad de oro (antes de que se instale el nuevo Parlamento que se elegirá en enero del 2020). El Gobierno debe saber aprovechar estos meses para legislar en las materias que considere prioritarias.