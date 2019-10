Fiscalía imputa siete delitos a policías por supuesta coima

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ya tiene en sus manos los elementos de convicción con los cuales acusará a cuatro efectivos policiales de cometer hasta siete delitos contra un comerciante, a quien le habrían exigido 200 mil soles para devolverle ocho kilos de oro.

De acuerdo con la investigación fiscal, el pasado 7 de agosto al promediar las 3:30 p. m., los agentes a bordo de dos patrulleros intervinieron de manera prepotente al comerciante Walter Eladio Sotomayor García, en compañía de dos hombres, al parecer en busca de dinero.

Al no encontrar nada extraño, los efectivos subieron a los intervenidos de manera violenta a su vehículo para trasladarlos a un descampado, donde uno de ellos les dijo: “si no hablan y no entregan todo lo que llevan, en la arena no hay testigos y nadie nos ha visto”.

En ese momento, el conductor del patrullero le indicó al suboficial Víctor Alexander Arévalo Páucar, “mi sub, piense en lo que están haciendo, yo no me voy a prestar para algo malo. No voy a meterme en problemas”.

Sin embargo, continuando en busca de dinero o mineral, el suboficial de tercera Jhon Seminario Pedrera, empeñoso en encontrar algo de valor, en complicidad con dos de sus compañeros, levantó el tapiz del vehículo. Minutos después, el agente José Albán Cabrera encontró cuatro barras de oro con un peso de dos kilos cada una, increpando a la víctima, “esto no es plata, es oro, conch... Vivo te crees. Ya perdiste. Ahora te vamos a dar piso”.

Tras varios momentos de súplicas de los comerciantes por exigir que los llevaran a la comisaría, pues estaban seguros que no habían cometido delito, Arévalo Páucar le dijo, “mira, mono de mier... Vamos hacer algo conveniente para todos. Este problema lo arreglamos con S/200.000. Nosotros nos vamos a quedar con todo el material (oro) y cuando traigas el dinero te devolvemos tu oro”.

¿Más implicados?

Asimismo, debido a que Sotomayor García le indicaba que no tenía dinero para pagarles, el efectivo le respondió, “ya dimos cuenta a nuestro jefe. Somos varios. Es una bicoca lo que te pedimos entre varios, no nos alcanza para nada”.

Días después, el denunciante reunió 120 mil soles que, según su declaración, entregó en manos de Albán Cabrera y Arévalo Páucar, pero al ver que le faltaba un kilo de oro –de una barra que había sido cortada por la mitad– decidió denunciar el hecho.

No obstante, a partir de ese momento comenzaron las amenazas para el denunciante de parte de los efectivos policiales en mención, quienes a través de mensajes de WhatsApp trataron de llegar a un acuerdo con él. Finalmente le advirtieron que le dejarían granadas en su casa.