Paltas y mangos figuran como principales productos exportados hasta junio

Exportaciones. Los envíos agropecuarios de la macrorregión norte se incrementaron en 11% en el primer semestre de este año, al sumar US$ 1,099.8 millones, según un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras.

Este sector fue el segundo con mayor participación dentro de la estructura exportadora de esta parte del país.

Los principales productos exportados fueron las paltas que ascendieron a US$ 243 millones (con un crecimiento de 23,8%) y mangos por US$ 142.9 millones (-10,8%). Les siguen las preparaciones para alimento de animales, US$ 94.8 millones (-3,1%); plátanos, US$ 83.8 millones (-6,8%); y arándanos rojos, US$ 76.2 millones (58,7%).

En la región Lambayeque las exportaciones agropecuarias registraron el mayor peso en el valor total exportado.

Por su parte los envíos del sector pesquero crecieron 3,5% (US$ 578.9 millones). Estos productos significaron el 30,6% de las exportaciones no tradicionales.

Este sector registró el mayor peso en el valor total exportado de Tumbes y Piura.

En cuanto a las exportaciones totales de productos no tradicionales, sumaron US$ 1,893.5 millones, lo que representó un crecimiento de 6,6% con relación al mismo periodo del año pasado. Estos productos explicaron el 53,1% del total despachado por esta macro región.