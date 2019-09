Facebook pagará hasta 3 millones de dólares a los medios de comunicación por nueva pestaña

Facebook prepara una pestaña de noticias donde los medios de comunicación podrán publicar sus contenidos y por la que solo una cuarta parte de los participantes recibirá remuneración de la compañía tecnológica.

La pestaña de Noticias aparecerá en la parte inferior de la aplicación móvil de Facebook, y en ella, podrían aparecer medios de comunicación como The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times, Business Insider, Buzfeed, HuffPost y The Philadelphia Inquirer como quienes Facebook aún está en negociaciones, según ha compartido una fuente próxima a estos planes al medio WSJ.

La idea es que aparezcan enlaces a contenidos de al menos 200 medios en el lanzamiento de este nuevo servicio, que llegará a finales de octubre. No obstante, y teniendo en cuenta que algunos grupos cuentan con distintas cabeceras, la compañía tecnológica pagará por esos enlaces a una cuarta parte de las organizaciones inicialmente participantes.

Según el medio citado, las negociaciones que todavía se llevan a cabo entre Facebook y los grandes editores se centran en el número de publicaciones que compartirán en el nuevo servicio, en tanto que la red social quiere que se dé acceso a todo el contenido, mientras que los editores buscan un acceso más limitado.

Las tasas por las licencias de publicación serán de hasta tres millones de dólares al año por un medio de comunicación nacional, reduciéndose hasta unos cientos de miles de dólares en el caso de una publicación regional. Los acuerdos serían por unos tres años.

Para determinar los medios de comunicación que podrán compartir sus publicaciones en el nuevo servicio, Facebook emplea los criterios recogidos en la página de Journalism Project, que exige un enfoque en el reporterismo y exluye a los que comparten desinformación.