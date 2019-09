Día del Shopping 2019: ofertas, recomendaciones y todo lo que tienes que saber

El Día del Shopping se realiza en todo el Perú este sábado 28 y domingo 29 de septiembre. Se espera que familias enteras abarroten los centros comerciales para que puedan aprovechar los incomparables descuentos, los cuales llegan en algunos casos hasta el 70%.

Según la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Aceep), esta octava edición se viene con todo. Las consumidores ya planean sus posibles compras y, pensando en ello, te informamos las ofertas y recomendaciones de Indecopi para no que no desestabilices tu presupuesto mensual.

A diferencia de años anteriores, esta será especial ya que será la primera vez que se realizará a partida doble. Según estimaciones de Aceep, se prevee que las ventas se incrementen en un 7% con respecto a la edición del 2018.

Ofertas del Día del Shopping 2019

Las tiendas ofrecerán descuentos en productos como ropa, insumos tecnológicos, calzado,artículos del hogar, etc.

Entre las marcas que ofrecerán descuentos están Tayssir, Billabong, Columbia, Milano Bags, Kayser, Crocs, Porta, The Cult, Ilaria, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Moixx, Finezza, New Athletic, Skechers, Now, Hush Puppies, 47 Street, Pionier, entre otros.

Aceep informó que las ofertas en el Día del Shopping 2019 alcanzarán el 70% en algunas tiendas, además de ofertas de un producto en la modalidad 3x1 o 2x1.

Estos son algunos de las ofertas que estarán disponibles en Plaza San Miguel.

Foto: Plaza San Miguel

Día del Shopping 2019: centros comerciales

Para esta fecha, Aceep calculó que serán alrededor de 60 los centros comerciales que otorgarán ofertas a los compradores. Entre ellos los siguientes:

Agustino Plaza

Arequipa Center

Balta Shopping

Canadá Shopping

El Quinde, Inoutlet

Jockey Plaza

La Rambla

Larcomar

Mall Aventura

Mall del Sur

MegaPlaza

Mall Plaza, Minka

Open Plaza

Parque Lambramani

Plaza Lima Sur

Plaza del Sol

Plaza Norte

Plaza San Miguel

Real Plaza

Recomendaciones para el Día del Shopping 2019

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), informó algunos consejos para quienes decidan realizar compras en estas fechas.

La entidad insta a los consumidores a observar detenidamente la duración de una promoción, la cantidad mínima de unidades incluidas, la descripción del producto, garantías, plazo de entrega y formas de pago.

Además, para este Día del Shopping recomendó fijarse si el producto que obtenemos tiene las mismas características del ofrecido en los anuncios de publicidad. Es importante conservar el comprobante de pago por si se desea devolver el producto.

Por último, verificar si el precio que se está pagando coincide con el anunciado en la oferta. También, verificar el monto cargado, si se paga con una tarje de crédito o débito.