Congreso tiene dos semanas para ampliar Ley del Libro

Por: Israel Lozano G.

La vigente Ley del Libro perderá vigencia el próximo 11 de octubre y el Congreso tiene un plazo de dos semanas para aprobar su ampliación.

Es por ello que la Cámara Peruana del Libro, en conferencia, exhortó al Legislativo a tomar el tema con prioridad y aprovechar el pleno del próximo 3 de octubre para aprobar el dictamen de la Comisión de Cultura.

“Es urgente que el Congreso apruebe una nueva Ley del Libro antes del 11 de octubre. Si no se toma una acción pronto, nos va a perjudicar a todo el sector y sobre todo a los lectores”, advirtió el presidente de la Cámara Peruana del Libro, José Carlos Alvariño.

De cara al lector, el principal perjuicio es que al vencerse el plazo para la exoneración del IGV a la venta se observaría un incremento de precios del orden del 18%. Así lo ha advertido en su momento la propia Cámara del Libro.

Este punto sí lo ha entendido el Ejecutivo quien, el pasado 18 de setiembre, presentó su iniciativa propia al Congreso. Sin embargo, también se plantean otros cambios que el sector ha tomado como un intento por “desvirtuar la propuesta trabajada por dos años”, estableciendo plazos reducidos y topes para uno de los beneficios.

Plazo y otras diferencias

Es precisamente la exoneración del IGV a la venta el punto del consenso entre el Gobierno y el sector. Sin embargo, el plazo para los demás beneficios es diferente. “Mientras que en el dictamen se establecen diez años, el Ejecutivo plantea solo tres. Creemos que no es un horizonte apropiado para observar los beneficios que puede dar la ley”, aseveró el presidente de la Cámara Peruana del Libro.

El otro punto está relacionado con el reintegro tributario. Una devolución del IGV para los editores de libros que, en la propuesta del Ejecutivo, sería solo aplicable para quienes logren ingresos netos anuales de hasta S/ 630.000 (150 UIT).

Finalmente, la Asociación de Editoriales Independientes del Perú ha exigido que la ley considere explícitamente que los presupuestos para el fomento de la lectura queden consignados en la Ley de Presupuesto Multianual. “Se deja esto a revisión del Ministerio de Economía y su variación es muy posible”, advirtió la representante del gremio, Silvia Gonzales.

“Inafectación y no exoneración”

La Cámara Peruana del Libro considera necesario que el IGV a la venta de libros no sea tomado como una exoneración.

"Nosotros le poníamos inafectación y no exoneración, porque esta última es por un plazo determinado. La inafectación no tiene plazo, pero no significa que no puede ser quitado", aseveró Alvariño.

Existe una demanda de libros que no es cubierta por la producción nacional, es decir existe un mayor número de importaciones que de exportaciones.

Según el estudio de la Universidad del Pacífico, el déficit en el período 2002-2015 fue de US$ 30 millones.