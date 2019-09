BCR: “Decir que la gente no puede endeudarse es exagerado”

Por: Ani Lu Torres

Aunque las proyecciones del crecimiento económico están ajustando a la baja, para el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, no existe preocupación para que la gente tome créditos de consumo.

Es decir, las personas pueden endeudarse a pesar del menor crecimiento de los que encuentran un empleo (masa salarial).

En esa línea, indicó que los créditos de consumo que se solicitan en el Perú aún son menores a lo que se registran en otros países de la región.

“Creo que el crecimiento de la masa salarial está siendo menor a la de los créditos pero son alarmas exageradas las que están diciendo (no endeudarse). Como diciendo que la gente de ingresos medios no pueden endeudarse porque no pueden manejar las deudas. Eso es clasista y no lo soy”, declaró.

Velarde brindó estas declaraciones tras la presentación de la nueva moneda de 1 sol con motivo de los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt.