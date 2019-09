BCR: “Decir que la gente no puede endeudarse es exagerado”

Por: Ani Lu Torres

Las proyecciones sobre el crecimiento económico en Perú se han reducido en los últimos meses. Incluso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) corrigió a la baja su estimado de inicios de año de 4% a 3% en agosto último.

Frente a ello, diversos analistas han recomendado a las familias ser más cautos con el consumo ante la desaceleración de la economía y el crecimiento a dos dígitos de los créditos. Sólo en agosto se expandió en un 13%.

Créditos de consumo entre enero y setiembre 2019. Fuente: BCR





No obstante, para el presidente del BCR, Julio Velarde, dicha información no debería ser motivo de preocupación, pues señaló que los créditos de consumo solicitados en el país aún son menores frente a los que se registra en otros países de la región.

“Creo que el crecimiento de la masa salarial está siendo menor a la de los créditos pero son alarmas exageradas las que están diciendo (no endeudarse). Como diciendo que la gente de ingresos medios no pueden endeudarse porque no pueden manejar las deudas. Eso es clasista y yo no lo soy”, declaró.

Velarde brindó estas declaraciones tras la presentación de la nueva moneda de 1 sol alusivo a la conmemoración por los 250 años del nacimiento del historiador Alexander von Humboldt.