Maestra chilena que ganaba 1.660 dólares al mes, hoy recibe apenas 255 como pensión

Se trata de María Ojeda, una maestra de matemáticas jubilada, quien ha emprendido una lucha sin precedentes en Antofagasta (Chile), interponiendo un recurso de protección a la AFP Cuprum en busca de recibir el total de sus fondos previsionales, los cuales ascienden a casi 65 mil dólares americanos.

La profesora argumentó que en su último año de trabajo, su sueldo era de 1.660 dólares, y en la actualidad su jubilación no supera los 255 dólares al mes.

El caso ya está en manos del Tribunal Constitucional chileno (TC). Esto significa una luz y esperanza para muchos pensionados que viven una realidad similar.

María Ojeda añadió que sus gastos fijos mensuales llegan casi a 280 dólares, por ello lo que recibe no le alcanza para vivir, y que si no fuera por el apoyo económico de su familia no podría sostenerse.