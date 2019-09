¿Cuántos años de aporte necesito para jubilarme?

Una pregunta muy frecuente entre las personas es ¿Cuántos años tengo que aportar para recibir una pensión? Te contamos que en el caso del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), para que el trabajador asegure una pensión, debe haber aportado a la ONP por un mínimo de 20 años (240 aportaciones). De no llegar a cumplir este requisito, no podrá recibir una pensión y lo aportado permanece en el fondo común.

Ello, genera preocupación en los aportantes al SNP, como es el caso de Rafael Calderón, quien vive en Ica y es docente. “Vean la necesidad de los aportantes, que no sea de esa manera que si no llegas a los veinte años no recibes ni un sol. Es negativo para el trabajador que se esforzó aportando años”, comenta.

La principal función de un sistema de pensiones es generar un ahorro previsional para que las personas tengan un soporte económico durante su jubilación. En Perú, coexisten dos sistemas en los que los trabajadores pueden aportar un porcentaje de su sueldo durante su vida laboral: el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), conformado de por las AFP.

Por otro lado, en el SPP no es necesario cumplir con un determinado tiempo de aporte para que el afiliado a una AFP reciba una pensión al momento de su jubilación. Sin embargo, se importante considerar que la pensión que recibe es resultado, no solo de la rentabilidad que genera la AFP, sino también del número de aportes que el afiliado haya hecho durante su etapa laboral. Por ello, es recomendable aportar desde joven para que el fondo pueda construirse con un mayor número de aportes y tenga un mayor plazo para crecer por la rentabilidad.

Diferencias entre el SNP Y SPP:

Otro aspecto que diferencia a los dos sistemas es que, en el caso del SPP, el afiliado puede retirar el 25% de su fondo para pagar la cuota inicial o amortizar el crédito hipotecario de un primer inmueble. Además, al llegar el momento de la jubilación, el afiliado puede elegir entre recibir una pensión o disponer del 95.5% de su fondo. En el caso de la ONP, no se aplican estos mecanismos.

Dato:

- En el Sistema Privado de Pensiones (SPP), el trabajador aporta mensualmente el 10% de su sueldo a su Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

- En Sistema Nacional de Pensiones (SNP), el aporte de los trabajadores es de 13% y se dirige un fondo común, del cual se pagan las pensiones de los que actualmente están jubilados.





