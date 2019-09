Comercio y manufactura impulsaron PBI en julio

El crecimiento de la economía peruana depende del desarrollo de determinados sectores. Estos, dependiendo de sus características, se pueden clasificar en segmentos.

Tal es el caso del segmento primario, donde se encuentran actividades extractivas como agricultura y minería. Otros sectores, marcados por el aporte de la mano de obra como la Construcción y el Comercio, constituyen el segmento no primario. Es este rubro el que, en el último mes de julio, obtuvo un crecimiento de 3,7% y que casi duplicó al obtenido por el segmento primario de la economía (1,9%). Así lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú, quien también recordó que el crecimiento del PBI en julio fue de 3,3%, “su tasa de expansión más alta desde marzo de este año”.

La gráfica muestra el desempeño desagregado de cada uno de los sectores segmentados en niveles primarios y no primarios. “En el desempeño de los sectores no primarios destacó la manufactura no primaria por la recuperación de la producción de bienes destinados a la inversión y al consumo”, destacó.

Concretamente hablamos de una mayor fabricación de motores y maquinaria para la elaboración de alimentos, así como la fabricación de carrocerías para vehículos. También está incluida la fabricación de bienes para consumo como joyas, muebles, productos de panadería, fabricación de jabones y detergentes entre otros.

En la misma línea, se observó un desarrollo del sector Comercio “por las mayores ventas al por mayor y menor”. Según los datos publicados por el INEI referido al crecimiento de dicho mes, hablamos de mayores ventas de alimentos y bebidas al por mayor.

La otra cara de la moneda es el PBI primario, donde observamos una recuperación de la minería, la pesca y la manufactura primaria, vinculada a la producción de harina de pescado.

Vale observar que, en el acumulado del año, el segmento primario de la economía mantiene 3 de cuatro sectores en negativo.