Convocarán a comisión para desarrollo de minería sostenible

Por: Deysi Pari

El Ejecutivo convocará a una comisión de diversos especialistas para identificar las oportunidades de mejora en la actividad minera y en su vínculo con el desarrollo de la población, anunció el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, al cierre del primer día de la convención minera Perumin 34 que se desarrolla en la ciudad de Arequipa.

Explicó que “ante los desafíos que enfrenta la actividad minera en nuestro país hemos decidido convocar a una comisión de especialistas, con visiones plurales y complementarias, que permita identificar los ajustes normativos y las prácticas que posibiliten llevar, de manera eficiente, los beneficios de la minería a la población”, manifestó.

En ese sentido, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros exhortó a los asistentes al Perumin a restaurar la confianza por parte de las comunidades, a través de una nueva visión de un crecimiento minero sostenible, el cual debe reflejarse en las grandes cifras de la economía y en su impacto concreto y oportuno en el bienestar de la ciudadanía.

“Tenemos que tener la hidalguía, la valentía y la honestidad de reconocer que, de alguna forma, todos tenemos una cuota de responsabilidad en los desafíos que hoy se nos presentan. Si lo reconocemos entonces tenemos la oportunidad y, por lo tanto, la responsabilidad de hacer de la minería la mejor aliada en el desarrollo de nuestra querida nación”, enfatizó Del Solar.

Inicio con protestas

Ayer en un ambiente de contrastes, se inició la 34 edición de la convención minera Perumin en Arequipa. Muy cerca de la sede del campo ferial Cerro Juli, donde se desarrolla el cónclave minero, un grupo de manifestantes que llegó desde el Valle de Tambo (Islay) se apostó para protestar en contra del proyecto Tía María de la empresa Southern. Un cordón policial los contuvo para evitar que se acerquen.

En la mañana también se desarrollaron protestas en el cono norte de la ciudad y la plaza de armas, las mismas que estuvieron protagonizadas por trabajadores de Construcción Civil.

En una suerte de mensaje por esta coyuntura, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló que espera que en esta edición de Perumin se encuentren respuestas y se reafirme que “la minería responsable y sostenible puede convivir con otras actividades económicas” como la agricultura.

Durante su presentación ante los medios de comunicación, el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Luis Salazar, dijo que no tomarían posición sobre una empresa en particular, en referencia a la minera Southern y su proyecto Tía María. Solo manifestó que su función en esta convención será acercar la actividad minera a los que no están inmersos en ella.

Por su parte, el viceministro de Minas, Augusto Cauti, informó que el 7 de octubre será la vista de la causa del recurso de revisión de la licencia de construcción otorgada a Southern para su proyecto Tía María. A partir de esa fecha, corren 15 días hábiles para que el Consejo de Minería se pronuncie sobre este procedimiento.

“Existe un problema de desconfianza”

- La ministra del Ambiente, Lucía Ruiz, quien participó en la inauguración de Extemin, señaló que el Gobierno siempre está abierto a dialogar con la población en conflicto.

- Añadió que cualquier proceso que se tenga en adelante, respecto al caso Tía María, será visto por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace). Consideró que el Ministerio del Ambiente está preparado para que cualquier trámite en relación con el tema ambiental puede seguir el curso regular. Sin embargo, aceptó que hay un problema de desconfianza en la población, el mismo que debe ser reconstruido.

- “Aquí las confianzas no son unilaterales, sino multilaterales. El Estado peruano se encuentra en absoluta capacidad de defender lo que tiene que defender”, manifestó la ministra Ruiz.

Datos

Dinamismo. La convención minera generará un movimiento económico de S/ 100 millones en Arequipa.

Convocatoria. Hasta el viernes se espera la asistencia de 60 mil personas que desarrollarán actividades económicas independientes de las conferencias.