Día del Shopping: ¿Cuáles serán las marcas que ofrecerán descuentos?

La Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) anunció la octava edición del Día del Shopping, la cual que contará con descuentos de hasta 70% en miles de tiendas en centros comerciales. Además, se extenderá a dos fechas continuas, el sábado 28 y el domingo 29 de setiembre.

“Debido a la extensión del Día del Shopping, a dos fechas consecutivas, esperamos que las visitas crezcan en un 8% respecto al año anterior. Con esta fecha adicional las familias podrán acceder a los grandes descuentos en distintos productos y servicios de primer nivel” comentó Juan José Calle, presidente de la ACCEP.

Entre las marcas participantes se encontrarán: The Cult, Ilaria, Tayssir, Billabong, Columbia, Milano Bags, Kayser, Crocs, Porta, Mae Alcott, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Moixx, Finezza, New Athletic, Skechers, Now, Hush Puppies, 47 Street, Pionier, entre muchas otras más.

Asimismo, más de 60 centros comerciales participarán de la campaña, entre las cuales estarán : Agustino Plaza, Arequipa Center, Balta Shopping, Canadá Shopping, El Quinde, Inoutlet, Jockey Plaza, La Rambla, Larcomar, Mall Aventura, Mall del Sur, MegaPlaza, Mall Plaza, Minka, Open Plaza, Parque Lambramani, Plaza Lima Sur, Plaza del Sol, Plaza Norte, Plaza San Miguel y Real Plaza, ubicados en todo el Perú.