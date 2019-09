Conoce las pautas para aumentar tu productividad

¿Cómo tomar un respiro, si tu negocio te demanda atención constante? Son cuatro tips que debes tomar en cuenta para relajarte sin perder concentración, al mismo tiempo que haces prosperar tu negocio.

Por ello, el Consultorio Financiero de Mibanco recomienda lo siguiente:

1. Pausas activas: es importante que programes algunas pausas al día para refrescar tu mente, en las que salgas de tu entorno. Lo ideal es que las realices siempre a la misma hora y que evites en ese tiempo cualquier tema de negocio (pon tu celular en modo avión, encarga a alguien la atención de tu módulo, etc.). Basta con cinco minutos de caminata para refrescar tu mente, salir de la rutina y volver recargado. Y, quién sabe, tal vez en esa caminata se te ocurre alguna buena idea.

2. Ejercita tus músculos: estar mucho tiempo de pie, cargando cosas o agachándote tensa los músculos y genera lesiones. En tu sitio date un tiempo para hacer estiramiento, girar de forma circular las muñecas o flexionar las rodillas. Un segundo nivel puede ser definir una ruta para hacer caminata o correr unos minutos antes de empezar la jornada.

3. Conversa unos minutos: a veces estamos tan metidos en el trabajo que olvidamos socializar con la gente de nos rodea. Una breve conversación con el vecino o vecina, o con un cliente puede ser a la vez divertida y provechosa, ya que puede darte una nueva perspectiva sobre tu negocio.

4. Incentiva tu concentración: aunque no lo creas, las actividades que te demandan concentración son muy útiles y productivas. Leer, escuchar las noticias, etc., no solo relajan sino también te brindan información que puedes aprovechar antes que los demás. Por otra parte, un juego de mesa o de video puede motivarte a buscar salidas ingeniosas a bloqueos momentáneos.

Tomarse un momento para respirar y desconectarte del trabajo puede ser positivo no solo para tu salud, sino también aumentar tu productividad. Lo importante es que conviertas estas pausas en hábitos, con un horario constante y mucha disciplina. Te recomendamos, para empezar, no tomarte más de 10 o 15 minutos diarios, así evitarás que te cueste volver al trabajo.