Petroperú no fijará el precio de sus acciones

Por: Guillermo Westreicher H.

Recientemente el presidente del directorio de Petroperú, Carlos Paredes, anunció la intención de captar nuevos capitales. Así, se buscaría que hasta el 15% de las acciones de la empresa pase a manos de inversionistas privados.

Paredes señaló: “Tendrá que ser una buena valorización, sino no seguiremos adelante con la operación”.

Sobre este punto, los expertos aclaran que Petroperú no va a fijar el precio de sus acciones, sino que encargará esta labor a un banco que asumirá el rol de banco estructurador.

Así, el primer paso que debe dar Petroperú para captar capital privado es elegir un banco de inversión, entre los más grandes del Perú o del extranjero. Dicha entidad propone un precio para las acciones en base a un análisis de la firma, explicó Miguel Rodríguez Vargas, gerente de transacciones especiales de Kallpa Securities SAB.

Así, cuanto mayor sea el valor estimado de la compañía, más alta será la cotización de sus acciones.

“Si bien Petroperú ya lista en bolsa, no hay liquidez (no vende acciones). Entonces, no existe un precio de referencia”, advierte Rodríguez Vargas.

Lo siguiente que nos debemos preguntar es si, una vez conocida la valorización del banco de inversión, Petroperú puede negarse a aceptar el precio.

Según Enrique Díaz, presidente de MC&F Consultores, esto es posible. “Petroperú podría abstenerse si no está satisfecho con el precio (fijado por el banco de inversión)”, asegura.

Es decir, la petrolera estatal no puede determinar la tarifa de sus acciones, pero sí está en la facultad de decidir si continúa o no con la colocación. Esto, una vez que el banco de inversión presente su propuesta.

Sin embargo, el hecho de que Petroperú pueda retroceder en la decisión de captar capital privado no significa que sea lo más conveniente.

“Es una situación bastante extrema. Una vez que la empresa ha encargado la valoración al banco de inversión hay un prestigio que debe mantenerse. Es difícil que, dado el anuncio (de vender acciones), se vaya a dar marcha atrás. Debería ser una circunstancia bastante especial”, opina Rodríguez Vargas.

Factor externo

El éxito en la colocación de acciones depende también de que no se concreten amenazas del entorno global. “Puede ser, por ejemplo, que se intensifique la guerra comercial, con lo que aumentarían lo riesgos en el mercado. Entonces, los inversionistas serán reacios a comprar acciones”, señaló el analista de Kallpa Securities SAB.

Lo anterior quiere decir que, cuanto mayor sea la incertidumbre, menor será el precio que estarán dispuestos a pagar los inversionistas por las participaciones en Petroperú. Así, la petrolera se beneficiará si existe mayor confianza.

Claves

- Colocación. Petroperú no haría una oferta pública abierta de sus acciones en la bolsa, sino que buscaría a los compradores de forma privada, a través de un banco de inversión.

- Estrategia. Con la venta de acciones, Petroperú no transferirá parte de su capital social a privados, sino que busca captar nuevos recursos.

Petroperú no debería vender acciones en el 2020

Gustavo Navarro | Socio director de Gas Energy Latin America Perú

La venta de acciones de Petroperú debe hacerse luego de que entre en operación la Nueva Refinería de Talara (en el primer trimestre del año 2021), y cuando la compañía estatal llegue a acuerdos para explotar el lote 192 y el lote 64. Si se cumple todo lo anterior, subirá el EBITDA (margen de utilidad antes de tributos y otros pagos) de la petrolera.

Además, el próximo año será políticamente muy complejo, ya sea por unas elecciones presidenciales adelantadas, o por ser un periodo previo a los comicios del 2021. En ambos casos, el clima será muy polarizado.