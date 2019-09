Tía María: Dirigentes del valle de Tambo se dan cuenta de que perjudican a escolares

Roberth Orihuela

Durante el reinicio de las labores escolares, en el valle de Tambo, maestros y padres denunciaron ataques de los opositores al proyecto minero Tía María.

El dirigente Elvis Apaza confirmó que hubo protestas y piquetes en los colegios, pero no amedrentamiento. Apaza reconoció que es difícil controlar a los manifestantes, a muchos no les agrada el reinicio de clases, lo ven como una manera de quebrar la protesta.

El dirigente volvió a negar que se hayan tratado de dañar los centros educativos y a los estudiantes. Sin embargo, lo concreto es que, debido a este clima violento, la UGEL Islay canceló las labores escolares en Cocachacra y Deán Valdivia.

El cierre de vías también evita que los estudiantes lleguen a colegios secundarios ubicados en los distritos de Punta de Bombón y Mejía.

Para mañana, se anunció el arribo de la ministra de Educación, Flor Pablo, para verificar la situación de los colegios del valle de Tambo. Días atrás esta funcionaria advirtió de que los niños del valle podrían perder el año escolar si no se permite el reinicio de las labores.

Solo esto parece haber llegado a la conciencia del dirigente Apaza. Señaló que, en ese caso, está de acuerdo con la vuelta de los escolares a las clases y que estos no deberían verse perjudicados con la protesta.

“También soy padre de familia. Comprendo esa situación. Sería bueno que los niños vuelvan a clases, pero no es tan fácil”, indicó Apaza. No obstante, no todos los dirigentes concuerdan con ello.

Por otro lado, el congresista Horacio Zeballos denunció que habría cuatro heridos por arma de fuego en el valle. Se trata de heridas no hechas por bala, habrían utilizado como munición bolas de vidrio que provocan daño letal.

Huelga continúa en el valle de Tambo

Los enfrentamientos por el proyecto Tía María continuaron ayer. Se enfrentaron con la policía en el valle y también en la vía de salida hacia Mejía y Mollendo.

La huelga ha llegado a su día 61 y no se ve solución. Solo algunos grupos de ciudadanos se ofrecen a intermediar en un diálogo. Entre estos, están los miembros de la Asociación en Defensa de Nuestra Arequipa. Ellos se ofrecen para intermediar y aseguran que no trabajan por ningún interés, salvo lograr la paz social y el desarrollo de la región.