OCDE recomienda a Perú elevar tasa de aporte de trabajadores a la ONP y AFP

“Es imposible tener pensiones altas con una tasa de aporte previsional del orden de 10%”. Así lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bloque de 36 países del que Perú espera formar parte, en su reciente informe sobre el sistema previsional peruano.

Actualmente, el aporte obligatorio previsional privado en el Perú es del orden del 10%. Como se muestra en la gráfica, dicho valor está muy por debajo de la tasa en los países que integran la OCDE tales como Italia, Hungría, Francia y Alemania.

Pablo Antolín, Jefe de la Unidad de Pensiones de la OCDE, explicó que las recomendaciones que hacen a Perú no definen un nuevo valor específico para la tasa, ya que ello debe ser fruto del propio debate interno. Sin embargo, los datos dan algunas luces de que el valor para Perú hoy está en niveles bajos.

“No es fácil decirlo, pero básicamente tienen tasas de entre el 18% y el 22%. En algunos países se empezó bajo y se ha ido subiendo poco a poco como es el caso de Australia o Chile”, aseveró.

En el caso de Chile, el presidente Piñera propuso recientemente un aumento progresivo del aporte que hoy es de 10% hacia un 14%. Para Perú, se pone una salvedad en el estudio: para evitar impactar en la capacidad adquisitiva del trabajador, se sugiere que este aumento –además de ser gradual– se vincule al alza de salarios del país.

Asimismo, en la búsqueda de mejores beneficios para la futura pensión, la OCDE recomienda una contribución totalmente distinta a lo visto en el caso peruano: aportar al mismo tiempo a la AFP y la ONP. “En ninguno de los países de la OCDE estos dos sistemas compiten. Cuando decimos complementarse, lo que decimos es que la pensión que recibe el individuo el día que se jubile tiene dos componentes y los individuos contribuyen al mismo tiempo a ambos sistemas”, asevera Antolín.

No se sugiere un doble aporte, se aclara que el aporte debe dividirse. La proporción, nuevamente, dependerá del debate interno.

Naturalmente, lo que se está sugiriendo es que la ONP no desaparezca como sistema de reparto; propuesta que sí se contrapone a lo que se planteaba en el debate nacional. Fue a inicios de año que el propio presidente de la ONP, Alejandro Arrieta, sugirió una transformación total del sistema de la ONP y virarlo hacia una AFP pública.

No obstante, la OCDE sí cree necesario que haya una transformación del sistema público y el cambio más importante está en el tope de años para gozar de los beneficios.

“Esos 20 años mínimos para una pensión es muy grande. Hay que reducirlo para que la gente sepa que si contribuye tendrá beneficios. En la práctica internacional, 20 años es demasiado, definitivamente”, manifestó. La gráfica muestra también que hoy la cobertura del sistema público es bajo frente a países como Chile.

Pensión 65

El informe reconoce los resultados que ha tenido la Pensión 65 de cara a erradicar la pobreza en el Perú. Para aumentar su impacto, se sugiere que ésta se amplíe a todos los ciudadanos.

Sin embargo, la OCDE sugiere que ya no se trate de una tasa; sino de un pago complementario. “Que no todos reciban la Pensión 65 independientemente de sus ingresos, sino que sea para topar lo que tiene para llegar a su nivel de pensión mínima”, expresó.

Todo ello acompañado de una mayor promoción del ahorro previsional.

Propuesta para comisión

La presidenta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen, advirtió que la propuesta servirá de alimento para la actual Comisión para la reforma previsional que está integrada por los ministerios de Economía y Trabajo, la ONP y la propia SBS.

“Un aspecto de singular importancia es la baja cobertura previsional. Según el informe de la OCDE, el 65% de la población económicamente activa se encuentra afiliado a algún sistema, pero solo el 27% cotiza regularmente”, indicó. Es la informalidad laboral la que abre paso a estos bajos niveles de contribución.

El viceministro de Economía, Michel Canta, dio mayores detalles de los peruanos que hoy cotizan en ambos sistemas.

“En el caso de la ONP, son 4,6 millones de afiliados de los cuales solo cotizan unos 1,6 millones y en las AFP son 7,1 millones, de los cuales 3 millones cotizan regularmente. En la ONP son 372 mil pensionistas que reciben una pensión promedio de S/ 597; mientras que en las AFP tenemos 84 mil pensionistas con una pensión promedio de S/ 1.000”, alertó.

En la misma línea que Heysen, el viceministro afirmó que el informe alimentará el trabajo de la comisión de reforma previsional.

“La comisión gubernamental para evaluar reformas ya está sesionando en este sentido. Ya se ha reunido con los actores y está en pleno proceso de discusión. Al término de año deberá entregar su informe final. El informe que recibimos hoy de la OCDE constituirá un instrumento importante para este proceso”, agregó Canta.

AFP: Comisiones por rendimiento y ahorro para independientes

- La OCDE propone implementar en el sistema privado las comisiones por rendimiento donde las administradoras reciban más si es que los fondos superan el desempeño del mercado. Una propuesta que, desde la Asociación de AFP, ha sido considerada positiva.

- Asimismo, se sugiere que el retiro del 95,5% no se limite, pero se busque que prime el concepto del ahorro para la jubilación.

- También se sugiere reconsiderar la obligatoriedad de los aportes previsionales para los trabajadores independientes.

- Adicionalmente, se propone recompensar los aportes mal direccionados, que se depositaron indebidamente.

Claves

- Implementación. Para Pablo Antolín, la reforma debe partir del primer día para todos los afiliados. Aquellos que ya cotizan, deben tener sus derechos anteriores debidamente garantizados.

- Metas OCDE. Perú es parte de más de 12 comités de la OCDE como participante o asociado. Además, ya cumple con 46 estándares del bloque económico.

Pablo Antolín, jefe de la Unidad de Pensiones OCDE:

“Las propuestas están planteadas de forma integral. No se puede elegir una y descartar otra. Hacerlo por separado pondría en peligro todo el planteamiento”.

Giovanna Prialé, presidenta Asociación AFP:

“En el año 92, se decidió anteponer el equilibrio fiscal y se puso en riesgo el bienestar de la primera generación de pensionistas AFP. Hacer esto hoy, sería un error porque tenemos solvencia”.

Socorro Heysen, superintendenta SBS:

“Para que una propuesta de reforma sea exitosa, debe tomar en cuenta objetivos comunes como la amplia cobertura y pensiones adecuadas. El reto es encontrar el balance entre estos objetivos”.

Michel Canta, viceministro de Economía:

“No se deben alimentar expectativas no creíbles con respecto a lo que una reforma pueda hacer. No existe un único modelo de pensiones y no existe un modelo que deje satisfecho a todos”.