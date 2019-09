Un nuevo contrato social para el Oleoducto

Los peruanos nos beneficiamos grandemente de la industria petrolera a lo largo del siglo XX. Nuestro potencial petrolífero se evidenció nuevamente en los años 70, con el descubrimiento de petróleo en la selva norte del país, lo que conllevó a la construcción del Oleoducto Norperuano (ONP). En los últimos 25 años, el oleoducto ha transportado más de 400 millones de barriles, permitiendo así que Loreto reciba más de S/ 4.600 millones por concepto de canon.

Sin embargo, la distribución de la renta petrolera no ha sido equitativa.

Los beneficios se concentraron principalmente en las ciudades, dejándose de lado a los pobladores de las comunidades nativas. Estos aún no gozan de los bienes y servicios públicos básicos, reflejando la ausencia del Estado en su territorio .

Las brechas que separan a las comunidades del resto del país, junto a la ausencia de la ley y el orden, motivaron que la protesta social tomase la forma de sabotajes al oleoducto. Desgraciadamente, la respuesta del Estado fue contraproducente, ya que validó esta forma de protesta y, además, fomentó que algunos individuos inescrupulosos, motivados por el afán de lucro y la figuración política, promoviesen nuevos atentados.

Así, en los últimos cinco años, se registraron más de 25 actos de sabotaje, con el consecuente daño socioambiental y pérdidas económicas cuantiosas. Solo la remediación de los derrames causados por terceros le ha costado a Petroperú más de S/ 300 millones. Es más, en los últimos tres meses, el oleoducto ha sufrido tres ataques, cuyo costo de remediación se estima en otros S/ 50 millones.

¿Cuántos derrames más necesitamos para darnos cuenta que la situación ya no da para más?

Sin embargo, esta no es la principal causa de las pérdidas del oleoducto; el problema central reside en la caída del volumen de crudo transportado. El oleoducto se construyó con el objetivo de transportar 200.000 barriles de crudo al día. Este año, debido a la caída de la producción en la selva y a los cortes que afectan la operación del ducto, se transportará, en promedio, menos de 10.000 barriles diarios.

Las pérdidas anuales de Petroperú por operar el ONP en los últimos 10 años bordearon los US$ 20 millones anuales y el déficit en que habremos de incurrir para darle un mantenimiento adecuado en los siguientes cinco años superan los US$ 100 millones por año. Se necesita una producción superior a los 45.000 barriles diarios en la Amazonía para que la operación del oleoducto sea viable económicamente.

Nuestra única alternativa es llegar a un nuevo contrato social que beneficie directamente a las comunidades nativas, fomente la inversión privada en petróleo y asegure que el Estado provea los bienes y servicios públicos que está obligado a proveer. Si no llegamos a este nuevo contrato social, no quedará otra opción que suspender la operación del oleoducto, pues sin un acuerdo de esta naturaleza, nadie está en capacidad de garantizar el transporte seguro de crudo. Además, carecería de sentido que los peruanos invirtamos en un ducto que no tendrá suficiente petróleo que transportar.