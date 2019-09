TC desestima acción de amparo de Cerro Verde contra el OEFA

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la acción de amparo presentada por la Sociedad Minera Cerro Verde en el 2014 contra los aportes por regulación que deben realizar las empresas del sector minero al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por los años 2014, 2015 y 2016.

PUEDES VER Gobernadores del sur plantean creación de empresa minera estatal

Por cuatro votos, el TC decidió que no se devuelva a la minera los aportes a la OEFA. Los cuatro magistrados son Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez, Manuel Miranda Canales y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.

Respaldaron a la minera Ernesto Blume y José Luis Sardón. Augusto Ferrero se abstuvo.

El TC señaló que la minera Cerro Verde alegó que no existe ley alguna que autorice al OEFA a cobrar directamente los montos recaudados por concepto de aporte por regulación, "lo cual resulta un contrasentido en la argumentación de la demandante, pues ella misma reconoce que son las leyes 29951 y 30011 las que dan sustento para que el citado decreto supremo fije el aporte en favor del OEFA”.

PUEDES VER Ley de Minería: gobierno plantea adelanto del canon

Cabe recordar que la Ley 27332 creó desde el año 2000 un aporte tributario por regulación, el cual tiene como objetivo que las empresas extractivas aporten un porcentaje no mayor al 1% de sus ganancias para financiar la supervisión ambiental que realiza el Estado a través de la OEFA, adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam).

El fallo del TC, además, detalló que los aportes establecidos de los años 2014, 2015 y 2016 fueron de 0,15%, 0,15% y 0,13%, respectivamente. Al no superar el límite del 1%, no afecta el principio de reserva de la ley.

PUEDES VER Arequipa: protestas contra Tía María afectaron afluencia de visitantes en la FIA

Además, el Tribunal Constitucional señaló que no existe afectación al principio de no confiscatoriedad. Esto significa que no afecta el capital de la empresa, ya que el aporte mencionado está relacionado directamente con el volumen y la cantidad de producción y extracción de su actividad.