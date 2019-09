Tasa de interés de crédito hipotecario baja a 8,1% anual

Por: Guillermo Westreicher H.

Al parecer, el sueño de la casa propia es cada vez más asequible en nuestro país. Según el Banco de Central de Reserva del Perú (BCRP), el costo de los créditos hipotecarios ha caído a mínimos históricos.

Desde diciembre del 2001 hasta julio del 2019, la tasa de interés promedio de las hipotecas en soles pasó de 16,4% a 8,1% anual. Esto, solo dentro del sistema bancario (no incluye a cajas u otras financieras).

Toda esta coyuntura favorece a quienes están buscando comprar una vivienda, aseguró Jorge Carrillo Acosta, profesor del Pacífico Business School.

"Es buen momento para adquirir una hipoteca porque los préstamos están históricamente baratos. Además, hay una oferta inmobiliaria bastante atractiva con departamentos más pequeños que, a su vez, son menos costosos", afirmó.

Compra de deuda

Las personas que ya poseen una hipoteca también se ven favorecidas por las menores tasas. Esto, en vista de que podrían transferir su préstamo de un banco a otro con mejores condiciones.

"Imaginemos que un cliente adquirió hace tres o cuatro años una hipoteca a 9% anual, por ejemplo, en el Banco X. Entonces, si siempre paga puntual, lo puede llamar el Banco Z para ofrecer la compra de deuda, y le cobrará una tasa más baja, de 7% o, incluso, 6% anual, y (las entidades financieras) hasta cubren gastos notariales y registrales", resaltó Carrillo Acosta.

Motivos de la caída

Como muestra la infografía, la caída de las tasas ha sido sostenida y, de acuerdo con los analistas consultados, se explica por varios factores.

En primer lugar, según Carrillo Acosta, los bancos pueden bajar las tasas de interés de las hipotecas porque cuentan con suficientes recursos para prestar. Es decir, lo que falta es incentivar la demanda.

“Las entidades financieras poseen hoy un exceso de liquidez. Esto se debe a que sus clientes corporativos (empresas) no están solicitando tantos préstamos (como antes). Entonces, ha caído el desembolso de nuevos créditos”, explicó el docente.

En este punto cabe recordar que el crecimiento de la economía se desaceleró durante el primer semestre del año. Por esa razón, las compañías vienen requiriendo menos financiamientos para nuevas inversiones, sostuvo Carrillo Acosta.

Un segundo hecho a tomar en cuenta es la mayor competencia entre las instituciones financieras para atraer clientes.

“Cada vez está más caliente el mercado. Las entidades están ofreciendo más incentivos”, señaló Manuel Piñán, gerente de Negocio Inmobiliario en BBVA Perú. Así, el ejecutivo hizo referencia no solo a tasas más bajas, sino a otros beneficios como una menor cuota inicial.

Lo anterior se da en un contexto de mayor incertidumbre que desanima al público a efectuar una gran inversión como la compra de un inmueble.

“La gente no tiene muy en claro el futuro. Si no sabes si vas a seguir con trabajo vas a preferir no sacar un crédito hipotecario”, indicó Carrillo Acosta.

Recursos más baratos

Otra variable que influye en el mercado hipotecario son las tasas de interés que pagan los bancos por los fondos que, a su vez, van a prestar a sus clientes.

Piñán dio a entender que han podido acceder en el extranjero a recursos más baratos. "Hay un contexto en el que países de gran nivel (a través de medidas de política monetaria) están reduciendo tasas. Nosotros no somos ajenos a ello", sostuvo.

Adicionalmente, cabe resaltar que el BCRP recientemente ha bajado a 2,5% su tasa de referencia . “Esta es la tasa a la que la autoridad monetaria le presta dinero a los bancos. Entonces, las entidades financieras también pueden reducir el costo a los clientes”, resaltó Carrillo Acosta.

Con todo lo explicado, no cabe duda de que el mercado hipotecario está de oferta.

Cartera y tasas hipotecarias

- Nueve de cada diez créditos hipotecarios que se otorgan están denominados en moneda nacional, según el BBVA.

- Los datos mostrados del BCRP al inicio de la nota principal no corresponden a la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA). Este es el indicador que deben comparar los deudores al elegir un banco porque incluyen comisiones y otros cobros.

- De acuerdo con el BBVA, solo una de cada diez personas entre la Población Económicamente Activa (ciudadanos con un empleo) posee un inmueble financiado con una hipoteca.

- La tasa de interés de las hipotecas en dólares en julio fue de 7% anual, según el BCRP.