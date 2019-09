Octógonos: Denuncian que Duty Free del Aeropuerto Jorge Chávez ofrece productos sin etiquetado

Por: Ani Lu Torres

Desde junio pasado los alimentos procesados y envasados que se comercializan en el país están obligados a colocar el etiquetado de advertencia - también conocido como los octógonos nutricionales - con la finalidad de cumplir la ley de Alimentación Saludable, de lo contrario serán multados.

No obstante, a la fecha se han evidenciado algunas irregularidades cometidas por ciertas empresas. Según una denuncia del excongresista Jaime Delgado, una tienda en el Aeropuerto Jorge Chávez no estarían cumpliendo el Manual de Advertencias Publicitarias u octógonos.

“Duty Free (zona libre de impuestos) del Aeropuerto Jorge Chávez vende estos productos sin octógonos y una de sus vendedoras me dijo que es porque son productos importados y el Duty Free es una zona internacional. ¿Qué? En Chile quisieron hacer lo mismo y fueron sancionados”, informó a través de sus redes sociales.

Frente a ello, La República consultó al Indecopi - ente regulador - quien indicó que el Reglamento de la Ley de Alimentación Saludable “es de aplicación en el ámbito nacional”.

“De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Alimentación Saludable, las disposiciones del mismo son de aplicación en el ámbito nacional, regional y local, en el sector público y privado. Asimismo, alcanzan a todas las personas naturales y jurídicas que fabriquen, comercialicen, importen, suministren y anuncien alimentos procesados dentro el territorio nacional, siendo que se encuentran excluidos de lo establecido en el reglamento los anuncios dirigidos a un mercado distinto al peruano.”, señalaron.

Precisaron que los únicos productos que están excluídos son alimentos y bebidas no alcohólicas en estado natural, no sometidas a proceso de industrialización, así como los alimentos de procesamiento primario o mínimo, los alimentos de preparación culinaria y los sucedáneos de la leche materna. Asimismo, tampoco aplica en los productos cuyas envolturas no alcance los parámetros mínimos.

Otros casos

En lo que va de los casi tres meses desde que entró en vigencia la aplicación del reglamento de los octógonos, Indecopi informó haber realizado 30 supervisiones a proveedores que elaboran y/o comercializan alimentos y bebidas no alcohólicas; y que abarcan a 164 productos.

De los cuales en dos casos se habrían iniciado procesos de investigación, según reveló el regulador en un comunicado pasado.