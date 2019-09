Ley de Minería: MEF propone adelanto del canon

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, señaló que por parte del Ejecutivo se incluirá la propuesta del adelanto del canon y otros elementos respecto a la nueva Ley General de Minería.

“Definitivamente la estrategia y condición de este Gobierno es entregar una ley facilitadora, lo último que queremos es apagar el motor de crecimiento”, acotó.

Al respecto, detalló que el adelanto del canon a los municipios y gobiernos regionales servirá para traer recursos al presente y empezar las obras.

“Creemos que es un buen instrumento que podemos incluirlo en esta ley porque de alguna manera ayuda a facilitar beneficios de la minería, traer al presente y empezar antes. Se ha hecho en el 2012-2013 y se puede perfeccionar con elementos más claros y que el mecanismo funcione mejor”, agregó Oliva.

También señaló que es importante que la ley incluya planes de desarrollo territorial. “Creo que las minas y la inversión en estas zonas tienen que preocuparse por cómo aumentar la productividad en el área colindante, la gran parte de la población se dedica a la agricultura y ganadería”.

Acotó que estos elementos son de ordenamiento de todos los “parches” hechos a la ley vigente.

Sobre Tía María

Al ser consultado sobre el proyecto minero Tía María, el cual no figuró en la presentación de las inversiones estimadas para 2020 - 2022 (ver imagen), Oliva remarcó que al no tener claro una fecha de inicio, no se incluyen en los planes. “La misma empresa dijo que no empezará a construir hasta que haya un mejor clima social”.

mef