El 83% de bodegueros considera que la venta ambulatoria afecta sus negocios

Una reciente encuesta realizada por la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) reveló que el 83% de comerciantes considera que el contrabando afecta sus negocios, y un 52% de ellos considera que el contrabando está relacionado con la inseguridad ciudadana.

Andrés Choy, presidente de la ABP, explica que un gran número de los bodegueros considera que este tipo de comercio afecta a los negocios formales, ya que compiten deslealmente porque no pagan ningún tipo de impuesto, no son fiscalizados por las autoridades y, sobre todo, venden productos que no tienen garantía ni cumplen con las normas peruanas.

PUEDES VER: Perucámaras: Más de un millón de mujeres posee empleos informales en el norte del Perú

“Por ejemplo, en el caso de los cigarrillos y los licores, nosotros vendemos los productos legales, pero en el caso de los ambulantes o puestos informales venden productos de contrabando que son más baratos que los legales que nosotros vendemos, y eso nos perjudica y no nos permite competir. Lo mismo ocurre con productos como galletas, aceite, arroz, azúcar y otros artículos perecibles”, comentó el dirigente.

Frente a ello, Choy invocó a las autoridades a realizar acciones de fiscalización ante los vendedores ambulantes e informales para controlar esta problemática.