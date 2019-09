Renta Joven: Este 4 de octubre comienza inscripción para postular al bono de 500 soles

En pasada entrevista con La República, el ministro de vivienda, Miguel Estrada, dio a conocer más detalles sobre Renta Joven, el nuevo programa que operará el Fondo MiVivienda y mediante el cual, se otorgará un subsidio de hasta 500 soles a jóvenes peruanos de entre 18 y 40 años.

Aquí te compartimos las respuestas de muchas inquietudes que han surgido tras publicarse el reglamento del programa de arrendamiento:

1. ¿Quiénes pueden postular?

Grupos familiares o no dependientes de mínimo 2 integrantes que en conjunto, sus ingresos no sean mayores a 3.538 soles. Deben ser peruanos de entre 18 y 40 años. Además, no deben haber sido beneficiarios de otros programas de viviendas sociales del Gobierno, ni figurar en el registro de inquilinos morosos.

2. ¿Cuándo y cómo postular?

Según anunció el titular de vivienda, la inscripción para la primera convocatoria de los bonos comenzarán este viernes 4 de octubre a través de las oficinas de Vitrina Inmobiliaria en Lima, Arequipa y Trujillo.

3. ¿Qué papeles entregar?

Declaración jurada de quienes integrarán el grupo que accederá al bono. El contrato de arrendamiento donde figure que la vivienda que será alquilada cuenta con los requisitos mínimos de calidad. Además, deben comprometerse a pagar otros impuestos de ley.

4. ¿Me darán los 500 soles completo?

No. El ministro de vivienda explicó que de los 500 soles que se te otorgará, sólo se depositará el 70%, es decir 350 soles, para pagar cada mes el arrendamiento. Mientras que los 150 soles se irán a una cuenta de ahorros que abrirá el Fondo Mivivienda en una entidad financiera que el programa evalúe.

5. ¿Para qué me abrirán una cuenta de ahorro?

“Si ahorra los 150 soles mensuales por cinco años que dura el programa, entonces al final tendrás un ahorro de 9 mil soles que se destinarán a la compra de un departamento o primera cuota para pagar un crédito hipotecario”, explicó.

6. ¿Cuánto debe costar el inmueble que quiero alquilar?

Debe costar entre 750 soles y máximo 1.560 soles mensuales incluyendo mantenimiento. Se debe considerar que la vivienda cuente con: como mínimo con instalaciones de servicios básicos de agua, desagüe y electricidad, con un ambiente multiuso, una zona para dormitorio y un baño con puerta, con lavatorio, ducha e inodoro; así como, con la conformidad de obra y declaratoria de edificación.