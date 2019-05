“En junio se presentará a la PCM el Plan Nacional de Infraestructura”

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, adelantó que durante las próximas semanas irán lanzando medidas en el marco del Plan de Competitividad que busca impulsar el crecimiento económico y el bienestar de la población en el país.

En los primeros meses de este año, el precio de los metales viene cayendo, sumado a la guerra comercial que cada día se acrecienta. ¿Han evaluado revisar los estimados de crecimiento?

Las proyecciones se revisan en el ministerio dos veces al año: en abril la actualización sirve para empezar a programar el presupuesto del próximo año y la segunda en agosto, cuando se publica al Marco Macroeconómico Multianual. Acabamos de publicar el informe de abril y lo próximo sería en agosto y se tendrá una versión de las proyecciones. La economía mundial presenta algunas incertidumbres, estamos ante un escenario de lo que podría ser el inicio de una guerra comercial y esperamos que no escale porque podría estar perjudicando el crecimiento mundial. El FMI ya ha dicho que habría una desaceleración de crecimiento si esta guerra comercial escala. Esta es una variable que afecta no solo al Perú sino a todos los países del mundo y en esa medida hacia agosto tendremos más certidumbre si fue un episodio que se disipó rápidamente o si ya tiene 3 o 4 meses. Cuando hagamos la proyecciones tendremos que cubrir esta variable.

¿Pero ya se ha evidenciado algún impacto en el Perú?

Siempre cuando sucede esto, el primer impacto es a través de las cotizaciones en los commodities, hemos visto mucha variabilidad tanto en el precio del petróleo que importamos como en el precio de nuestras exportaciones, entonces cada vez que hay un anuncio en el que aumentan las aranceles para un grupo de producto, hay un impacto directo sobre el precio de los minerales. Para calificar si esto tiene efecto sobre la economía no basta con episodios de una o dos semanas, tiene que ser algo sostenible y permanente. Si hubiera una caída de 4, 5 o 6 meses, ahí sí habría un impacto, pero si es por un hipo de 2 o 3 semanas y luego se vuelva a la tendencia normal, el impacto sería mínimo.

Entonces, ¿aún no hay por qué alarmarse?

No es una variable que estamos siguiendo, pero más allá de esperar a ver qué sucede, nuestra principal tarea debería ser enfocarnos en las cosas que sí controlamos que es una agenda interna de competitividad en la que estamos trabajando.

¿Qué puntos se están trabajando en dicha agenda?

Hay varias. Por un lado en el Plan de Competitividad que vamos a publicar a fines de junio, tenemos un grupo 60 o 70 medidas en distintos plazos que van a estar agrupadas. Pero en los 9 objetivos prioritarios que hemos definido en la política habrá unas 5, 8 o 10 medidas por cada uno de estos objetivos. Habrá algunas medidas que ya se están tomando y el primer hito va a ser en julio de este año y todo lo que se ha hecho en los últimos meses. Un segundo hito será en diciembre de este año y después otros dos hitos de más a largo plazo hasta el 2030 porque son políticas de mediano y largo plazo.

¿Cuáles son esos objetivos?

De los 9 objetivos, el Ministerio de Economía lidera una de las principales medidas que es el plan de infraestructura que va a estar listo a mediados de año. Ya tenemos un borrador, hemos hecho un trabajo los últimos 8 meses con apoyo del BID, el gobierno británico, definiendo metodologías, conversando con sectores, con el sector privado y estaremos listos en junio para presentarlo al Consejo de Ministros y luego en un evento público porque será la primera vez que un país cuente con un plan nacional de infraestructura con un enfoque multisectorial, territorial. Es un grupo que trabaja en el marco de la política del Plan de Competitividad. En paralelo estamos trabajando políticas sectoriales en la diversificación productiva. Estamos trabajando con tres sectores que son el forestal, acuícola y turismo, que tienen algunas características particulares que son sectores productivos, pero poco competitivos. Y es que entre sus características es que tienen una productividad inherente pero al salir al mercado tienen algún tipo de problema. La segunda que son sectores trabajados desde hace varios meses o años con las mesas ejecutivas entonces ya hay base de conversaciones de diálogo con los distintos actores tanto públicos como privados. Entonces, de manera secuencial, haremos diversos anuncios sobre el sector.

¿Con cuál empezarán?

Empezaremos con el forestal, es probable que la próxima semana lancemos algunas medidas en este sector, luego vendría el acuícola y el turismo. Cada una o dos semanas se lanzarán medidas puntuales para promover estos sectores. Se busca eliminar las barreras que tienen para su crecimiento. Estamos edificando sectores donde hay evidencia de que tienen potencial pero hay barreras que a veces el Estado crea o barreras del mercado y donde se justifica que haya algún tipo de intervencion del Estado. Lo que quiero decir es que no son los únicos sectores en los que estamos haciendo este trabajo. Estos sectores son productivos y si mañana tenemos evidencia de otros sectores productivos que tienen barreras que impiden su crecimiento, los vamos a impulsar.

¿Hablamos de exoneración de impuestos?

Puede ser parte de las medidas si la evidencia nos dice que ese es el factor, pero debemos dejar claro que si la variable para que un sector explote todo su potencial sea solo el tributario es muy probable que ese sector no sea verdaderamente productivo; o sea, si su supervivencia depende solo de los impuestos, el sector tiene problemas. Lo que vemos es que son sectores que tienen otros problemas. En el caso del sector acuícola y forestal, está en el Congreso el debate de las exoneraciones tributarias para esos sectores y es probable que ese sea el mecanismo. Paralelamente, estamos revisando el sistema de zonas económicas especiales que la evidencia revela que no funcionan como debe. Quizá a fines de junio tengamos alguna propuesta que tendría que ser enviada al Congreso y se estarían considerando incentivos tributarios, pero dentro de un marco mucho más general de promoción de las inversiones.

Cuando hablamos de zonas económicas especiales, ¿a qué nos referimos?

Son zonas francas donde hay un régimen especial que por lo general busca promover algún tipo de sector. Lo que quiero es delimitar que esta zona debe tener algunas características. Son zonas que permiten inversiones en un área como la biotecnología, tiene que haber inversión de equis millones de dólares, número de personas, si se cumple con estas características habría algún tipo de facilidad o incentivo tributario.

¿Ya han identificado los sectores?

Aún no. Estamos en esa etapa que queremos definir el modelo y ver qué tipo de inversiones son las que necesitamos. El riesgo que debemos mitigar es que las empresas que ya están invirtiendo se muden a una zona especial y sigan haciendo lo mismo, pero con algún beneficio. De eso no se trata, sino de traer inversiones nuevas.

Sobre el plan nacional de infraestructura, ¿cuál es el objetivo?

Lo que va a contener es la identificación de inversiones que son necesarias en distintos territorios del país. El mapa del Perú estará dividido en submapas que pueden ser varias regiones como Tumbes, Piura, Amazonas o Tumbes, Lambayeque, San Martín y otros, y en cada uno de ellos hay que identificar las inversiones prioritarias para aumentar la competitividad. Puede haber zonas donde hay un potencial turístico como Amazonas, Kuélap, Gocta, pero falta conectividad aérea o terrestre, alguna inversión que pueda potenciar esa área. Se verán las inversiones que se requieran para que toda esa área sea más competitiva. Algunos proyectos pueden estar ejecutados, diseñados o en camino de ejecución, pero otros proyectos a lo mejor aún no existen, entonces cuando veas el mapa identificas lo que falta. Será una buena señal para el mercado porque los inversionistas sabrán lo que es prioritario para el país y dónde ellos pueden proponer sus propias iniciativas privadas que pueden ser cofinanciadas o autosostenibles.

En julio vence el plazo para los permisos de construcción para Tía María. ¿Va o no va?

Este proyecto tiene varias etapas: la licencia de construcción y luego la decisión de la empresa de elegir el mejor momento para las inversiones. La licencia es un tema que nos vemos obligados a dar porque la empresa ha cumplido con los plazos, esta licencia va a otorgarse, el Estado no tiene ningún sustento para no dar la licencia, pero eso no quiere decir que al día siguiente empieza la construcción, sino que hay un acuerdo preliminar con la empresa que se tiene que buscar el mejor momento.

Hace poco el Gobierno publicó el reglamento de la norma antielusiva, pero está abierta la opción de que el Congreso pueda modificarla. ¿Cómo actuarán?

Ya hemos cumplido con aprobar el decreto legislativo hecho en setiembre del 2018 y después trabajar en el decreto supremo para que se empiece a aplicar la norma antielusiva. Hemos tenido algunos meses de conversación con el Congreso, en algún momento se quedó en revisar varios aspectos de la norma, incluso estuvo agendado en el Pleno, pero por algún motivo no fue discutido. Seguimos dispuestos a conversar con congresistas y en el caso que se proponga algún tipo de ajuste a la norma daremos todos nuestros argumentos de por qué la norma cumple con todos los criterios. ❖

“Negociación colectiva pero con equilibrio fiscal”

¿El Estado reconocerá las inversiones que hizo la empresa en el Gasoducto Sur Peruano (GSP)?

Hay una parte que está en arbitraje y si las inversiones que hizo la empresa se usan en la nueva etapa del Gasoducto le corresponde al Estado reconocer. Por ejemplo, en el caso de que se usen los tubos, que es la principal inversión, tendríamos que pagar por ello. Si hablamos de algún tipo de retribución, si es que vamos a usar esa inversión.

En el Congreso se están debatiendo cambios a la negociación colectiva. Si se llegan a aprobar ¿lo observarían?

Estamos a favor de la negociación colectiva. Lo que ha sucedido es que el Congreso aprobó una ley con la cual estábamos en desacuerdo porque estaba mal planteada y generaba una contingencia fiscal inconmensurable ya que no había ningún límite para la negociación colectiva. Dejaba en manos de terceros la decisión de la agenda pública lo cual es inconstitucional y así mandamos varias páginas de observaciones desde los distintos sectores. Entonces enviamos un proyecto de ley pero con ciertas características. Tiene que haber negociación colectiva pero con equilibrios fiscales y el TC dijo que eso tendría que ser dentro del marco del equilibrio fiscal o presupuestal entonces nuestra propuesta tiene esas características. Pero en el Congreso se ha vuelto a debatir el tema. Nosotros queremos una ley de negociación colectiva, pero bajo el marco de la Constitución y en ese sentido va la propuesta. Estamos a la expectativa de que el dictamen incluya parte de nuestras propuestas y que sea una ley que beneficie a los trabajadores sin poner el riesgo la estabilidad fiscal.

¿Cuál será el rol del MEF en la evaluación conjunta convocada por la Municipalidad de Lima?

La Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) señala que toda modificación a un contrato pasa por un proceso de evaluación conjunta. El MEF participa emitiendo comentarios u observaciones, exclusivamente, en cinco temas de las modificaciones contractuales que se planteen: cofinanciamiento; garantías; parámetros económicos y financieros del contrato; y, equilibrio económico financiero del contrato o contingencias fiscales al Estado.