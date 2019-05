Guerra comercial: Donald Trump destina más de 16 mil millones de dólares a agricultores afectados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que activará un segundo rescate financiero para los agricultores de su país, afectados por la guerra comercial con China y las barreras arancelarias que se han impuesto entre ambos países.

Y es que las repercusiones de la disputa arancelaria estaría pasando factura a la administración Trump, que tendrá que desembolsar más de 16 mil millones de dólares para apoyar a los agricultores de su país, principalmente a los de soja, que serían los más perjudicados.

Este segundo rescate se aprueba tras el nuevo incremento de aranceles a productos importados de China por más de 200 mil millones de dólares, productos a los que se les empezará a aplicar impuestos por más del 25%.

Our great Patriot Farmers will be one of the biggest beneficiaries of what is happening now. Hopefully China will do us the honor of continuing to buy our great farm product, the best, but if not your Country will be making up the difference based on a very high China buy......