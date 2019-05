MEF y SBS deberán opinar para que facturas se paguen en 30 días

Durante la sesión de hoy de la Comisión de Economía del Congreso de la República, los parlamentarios acordaron solicitar la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para que las facturas se paguen en plazo máximo de 30 días.

La presidenta de la comisión, Mercedes Aráoz, señaló que este modelo de pago de facturas de 30 días se replica con éxito en otros países como Chile y Francia. Al respecto, Victor Andrés García Belaúnde dijo que la experiencia francesa es la más antigua y propuso revisar establecer también un plazo de devolución. Agregó que la próxima semana buscarán debatir no solo sobre las facturas negociables, sino también de las facturas comerciales.

El proyecto de ley, basado en la propuesta legislativa de la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP), establece el pago de facturas en un plazo máximo de 30 días, y de esta manera impedir que las empresas quiebren por falta de liquidez.

“Buscamos predictibilidad. Actualmente no hay contratos, no hay forma de defenderse cuando no pagan. Eso genera gasto excesivo en moras e intereses para suplir pagos atrasados y promueve la informalidad; buscamos equiparar la cancha”, expresó Fernando Camell, presidente de ASEP.

Sobre la propuesta de ley

El proyecto que busca fortalecer la capacidad financiera de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, se concentra en las facturas comerciales de las empresas del sector público y privado planteando un trato justo al momento de negociar y hacer el cobro de los servicios prestado en un periodo prudente.

Al respecto, Fernando Calmell del Solar, señaló que esta propuesta legislativa traerá muchos beneficios al sector empresarial, entre ello dinamizar el flujo de capitales entre las empresas, incrementar la productividad y la creación de nuevos puestos de trabajo.