Huawei: proveedores estadounidenses rompen vínculos con el gigante chino

Tras la limitación de Google a algunos servicios de Android para Huawei, otras compañías de tecnología decidieron poner un fin a sus operaciones con la empresa china. Entre ellas están Lumentum, Qualcomm, Intel, Broadcom y Xilinx.

Lumentum Holdings Inc, fabricante de partes de teléfonos móviles, confirmó esta mañana el fin de sus envíos a Huawei Technologies, tras las restricciones a las exportaciones aprobadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Aunque la mayoría de los proveedores estadounidenses no han hecho públicos comunicados sobre su posición en la prohibición de Huawei, Bloomberg reportó que Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc y Broadcom Inc dijeron a sus empleados que no seguirán haciendo envíos a Huawei hasta nuevo aviso.

Telefónica también señaló que está revisando la orden estadounidense para ver si afecta a sus clientes.

Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump incluyó la semana pasada a Huawei en una lista negra comercial, una decisión que impedirá a la firma comprar partes y componentes a empresas estadounidenses sin aprobación de Washington.