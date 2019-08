Arequipa: Castilla condiciona licencia social a minera Zafranal a un aporte económico

Varios proyectos mineros en Arequipa están atascados a la espera de su licencia social, ese consentimiento que otorgan las poblaciones localizadas en el área de influencia de la futura actividad extractiva.

Uno de ellos es Zafranal. La concesión se extiende en 40 mil hectáreas entre las provincias de Castilla y Caylloma. Desde el 2003, la Compañía Minera Zafranal hizo trabajos de exploración, encontrando importantes reservas de cobre tipo pórfido. Su siguiente paso es hacer validar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con la organización de talleres donde participa la población involucrada en zonas de influencia. Ahí se comenzó a tambalear la inversión.

Estos diálogos son un requisito planteado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), que será el encargado de aprobar el estudio. Sin contratiempos se llevó a cabo el taller en el distrito de Lluta en Caylloma, sin embargo, los problemas ocurrieron en distritos de la provincia de Castilla. El 7 de mayo, en Huancarqui, no se pudo realizar la reunión por protestas de los frentes de defensa. El resto de talleres en Uraca-Corire, anexo Pedregal y Majes Pedregal se cancelaron.

Licencia social

El Zafranal está ubicado a 25 kilómetros del valle de Majes, donde cultivan arroz, cebolla, vid, etc. Los agricultores temen una posible contaminación con el polvo que provocará la actividad minera. También al río Majes. Sin embargo, no todos están en contra. Hay un sector de la población a favor porque considera que habrá beneficios.

En Huancarqui se hace más visible el desacuerdo. Este distrito, localizado al costado del río Majes, lo habitan 1 500 personas. Camino al poblado se aprecia pintas con fondo verde: "no a Zafranal". Ya en el pueblo, hay casas pintadas con este mensaje. La mayor parte del proyecto se encuentra en este distrito, el resto en Lluta.

Se formaron dos frentes de defensa que frenaron los talleres. Juan Barberena Cáceres es el presidente de uno de esos opositores. Él afirma ser antiminero, por eso pintó su dulcería con mensajes en contra de Zafranal. No solo teme la contaminación, también acusa a la compañía de abuso laboral: en los primeros años de exploración se contrató a personas del pueblo y no se les pagó sus beneficios. Indica que el distrito no recibe el mismo apoyo que la minera da a Corire y Aplao, otros distritos. Sin embargo, podría cambiar de posición.

Los dos frentes pretenden que la minera firme un convenio marco antes de que se reinicien los talleres participativos. El documento aún no está redactado, pero pretenden pedir el 20% de las acciones de la empresa, una carretera de Huancarqui a El Pedregal, un fondo de obras para el distrito, que los pobladores puedan ser proveedores de la mina, etc.

Los frentes de defensa condicionan su apoyo a la firma de este documento. Pese a ser antiminero, Barberena señala que si la mayoría del pueblo decide aprobar este convenio, él acatará.

Barberena Cáceres postuló el 2014 como consejero regional de Castilla en la lista de Elmer Cáceres Lica y el 2018 para alcalde provincial de Castilla con el movimiento Arequipa Mía. Por su parte, Juan Manuel Martínez, dirigente del otro frente de defensa de Huancarqui, postuló para regidor del distrito en el 2002. Barberena señala que no tiene la intención de capitalizar la oposición con un fin político.

De estos planteamientos está ajeno Flavio Martínez, alcalde de Huancarqui. Tanto él como sus regidores aseguran no estar en contra de la actividad, pero exigen que la minera apoye con el desarrollo de expedientes y construcción de obras. Martínez señala que el distrito está marginado.

En el tema turístico, Zafranal hizo varias labores: por ejemplo, la puesta en valor del complejo de petroglifos de Toro Muerto, la puesta en valor del parque jurásico de Querulpa, el desarrollo de la Ruta del Pisco. Estos atractivos se encuentran en los distritos de Aplao y Uraca-Corire.

Otra percepción

Saliendo de Huancarqui ya no se aprecian pintas en contra de la minera. Raúl Cáceres, alcalde provincial de Castilla, señala que su posición no es en contra de la minera, sólo espera que se den estándares altos de cuidado del ambiente para proteger la agricultura en la zona, que es la principal actividad económica. La minera planea invertir mil millones de dólares en el proyecto.

Las respuesta de la compañía Minera Zafranal sobre su proyecto minero en Arequipa

Representantes de El Zafranal respondieron a un cuestionario enviado vía correo electrónico.

1. ¿Cómo se toma el hecho de que no se pudieran realizarlos talleres programados para exponer el EIA?

Para nosotros lo más importante es dialogar con respeto, tanto con la autoridad como con nuestros vecinos; todos ellos tienen derecho a ser informados sobe el proyecto.

Los talleres, parte del Plan de Participación Ciudadana aprobado por SENACE, así como nuestras continuas reuniones informativas se seguirán dando.

Como parte del proceso de Participación Ciudadana antes de la entrega del Estudio de ImpactoAmbiental (EIA-D) del proyecto Zafranal, el SENACE programó la realización de Talleres Participativos en Lluta, Huancarqui, anexo Pedregal, Corire y Majes El Pedregal. El lunes 06 de mayo llevamos a cabo el taller en Lluta, el cual culminó conforme lo planeado por SENACE. El martes 07 de mayo SENACE decidió suspender el taller en Huancarqui porque las condiciones de seguridad de los asistentes no eran las adecuadas. Finalmente, el miércoles 08 de mayo comunicamos al SENACE la decisión de suspender los talleres restantes ante la posibilidad de que la seguridad, en el resto de los talleres, no esté garantizada.

2. ¿De qué sectores considera que viene la oposición al proyecto?

La interrupción del taller de Huancarqui por un grupo de personas habría correspondido a una demanda por más información y compromisos sociales para Huancarqui, más no a una oposición al desarrollo del proyecto. Continuaremos reuniéndonos con nuestras actividades de información en preparación de la presentación de nuestro EIA y seguiremos dialogando alrededor de nuestra contribución al desarrollo de sus localidades.

Nuestro objetivo en esta etapa previa a la entrega del EIA, es asegurarnos que todos nuestros vecinos conozcan nuestro proyecto, nuestros valores y cómo hacemos las cosas. Queremos escuchar todas sus preocupaciones y para eso necesitamos reuniones donde todos los participantes puedan participar de un diálogo respetuoso.

Los Frentes de Defensa son actores importantes que representan a un sector de la población y nosotros debemos resolver las dudas que plantean sobre los posibles impactos del proyecto, positivos y negativos. Lo mismo haremos con todas las organizaciones o personas con las que hemos dialogado y seguiremos haciéndolo.

3. ¿Se volverán a reprogramar estos talleres?

Sí, vamos a continuar con los talleres y reuniones informativas, así como con todo el esfuerzo desplegado para explicar nuestro EIA antes de que lo presentemos. Este esfuerzo incluye la casa itinerante informativa, las visitas guiadas al proyecto y los monitoreos ambientales participativos. Este esfuerzo va más allá de lo que la legislación nos pide que comuniquemos.

4. El proyecto tienen semejanza a Tía María en el sentido que la explotación está a kilómetros de un valle agrícola. Hay temor de un sector de que el polvo de las voladuras llegue a terrenos agrícolas y que el río sea afectado por la actividad ¿Qué medidas se tomaron para salvaguardar estos recursos?

Zafranal no comparte la historia ni el contexto en el que se encuentra el proyecto de Tía María. El proyecto, de construirse, estaría ubicado a 25 km de Huancarqui, Lluta y Majes El Pedregal; y a más de 30 km de Corire y anexo Pedregal. Estamos muy lejos de centros poblados, cultivos o fuentes de agua.

La mejor opción de fuente de agua que usaríamos para la operación provendría de un acuífero subterráneo formado en la pampa de Majes. En toda la operación usaríamos menos del 10% de esa agua. No competiremos con usuarios agrícolas o con población. El 90% restante puede ser una oportunidad para otros usuarios.

5. ¿Es posible firmar un convenio marco con los frentes de defensa? de ser así, qué es lo que hace falta para ello.

Claro que sí. Desde la etapa temprana del proyecto, como la exploración, hemos establecido y mantenido un relacionamiento abierto con las autoridades a nivel regional, provincial y local y con las organizaciones y pobladores de nuestra área de influencia.

Con los alcaldes y frentes de defensa del área de influencia participamos en la Mesa de Trabajo como un espacio de consenso dirigido por el Gobierno Regional de Arequipa y el MINEM; la cual esperamos que pueda ser reactivada.

Todos debemos esforzarnos en establecer las condiciones para un diálogo sincero y propositivo, pero, sobre todo, respetando las formas y el derecho a que las personas se informen sobre nuestra propuesta de proyecto.

6. Huancarqui y Lluta son los poblados más cercanos al área de influencia del proyecto, pero en el caso del alcalde de Huancarqui hay un descontento por el apoyo recibido. Según señala, pese a ser zona de influencia, no se apoya al distrito tanto como a Uraca y Aplao.

De nuestra parte, existe la mejor voluntad de sentar las bases para proyectos sostenibles, como el turismo en Huancarqui y en el valle de Majes. Estamos seguros de que compartimos una visión común y que, dialogando, llegaremos a acuerdos con todas las autoridades de nuestras áreas de influencia.

7. También señalan que, en los primeros años de exploración de la empresa, se abusó de pobladores con contratos que no les pagaban beneficios sociales.

Nuestras políticas de empleo se ajustan a la ley peruana y somos muy respetuosos de nuestros colaboradores.

8. ¿Por qué no se continuó con las mesas de diálogo iniciadas en varios distritos?

Se instaló una Mesa de Trabajo y la presidió el Gobierno Regional con la participación del Ministerio de Energía y Minas. No se han instalado mesas de diálogo, solo mesas técnicas con fines sociales y ambientales.

No se continuó con el trabajo en equipo por decisión de la Mesa de Trabajo. Esta no fue una decisión unilateral de Zafranal.

No, la Mesa de Trabajo y las mesas alrededor de ella no están contempladas en el Plan de Participación Ciudadana de SENACE. La Mesa de Trabajo es un esfuerzo voluntario y adicional a lo exigido por el SENACE.