Conoce los 6 errores más frecuentes en el cálculo de la planilla

El cálculo de las planillas suele ser uno de los trabajos más complicados y estresantes para las empresas, y debe realizarse de forma muy minuciosa ya que cualquier error puede acarrear una multa de hasta 98 mil soles.

Un analista de planillas no solo se encarga de pagar el sueldo a los trabajadores sino que es el encargado del registro de los colaboradores, del pago de beneficios sociales, de hacer las declaraciones de acuerdo a ley, entre otras funciones.

Hay empresas que a pesar del avance de la tecnología, continúan realizando planillas a mano. Pero el crecimiento de una empresa debe ir de la mano con sistemas que permitan manejar mayor volumen de datos, realizar cálculos y detectar errores.

El gerente de soluciones de Ofisis, Richard Culque, explica que para que una empresa marche con éxito se ha vuelto necesaria la implementación de un software que ayude al trabajador a automatizar, ordena y optimizar los procesos. Ya que las herramientas tecnológicas permiten ahorrar hasta un 60% de tiempo y dinero a las empresas.

A continuación te mostramos una lista de los errores más frecuentes en el cálculo de las planillas:

1. Inconsistencia en los registros de licencias: Registrar mal una licencia o permiso, puede hacer que al trabajador se le considere una inasistencia. Y además de no recibir el pago por ese día se ve afectada su gratificación, su CTS, utilidades, y demás beneficios. Al usar hojas de cálculo y tener gran cantidad de trabajadores es muy posible que se genere un error.

2. Errores en el cálculo de impuestos de 5ta categoría: Todo trabajador que está en planilla está sujeto a este descuento que varía según su sueldo. Muchas veces se cometen errores que solo son detectados a fin de año cuando se realiza el último ajuste de cálculo de acuerdo a ley.

3. Demoras en los pagos a los colaboradores: Esto genera mucha incomodidad y regularmente ocurre de forma involuntaria cuando el encargado de los pagos empieza a realizarlos tarde, por lo que de ser transferencias interbancarias demoran varias horas e incluso días. Este error debilita la relación entre la empresa y los colaboradores.

4. Los beneficios sociales se pagan sin considerar remuneraciones variables: Muchas empresas que pagan horas extras, bonos o comisiones deben contemplar las variaciones al momento de calcular los beneficios sociales como la gratificación, CTS, vacaciones y utilidades. Esto está regulado de acuerdo a ley, y en caso de incurrir en error, corregirlo es un proceso engorroso.

5. Cuando no se pagan las utilidades en base a los días laborados: No tener un sistema digital de asistencia puede llevar a no registrar bien los ingresos y salidas de los trabajadores. Esto puede traer problemas al momento de pagar utilidades. Si no se lleva un control adecuado se genera un error en la distribución del dinero, ya que el pago de utilidades está en función a los días trabajados.

6. Demoras en las entregas de las boletas de pago: Según la ley las boletas de pago se deben entregar al tercer día hábil luego de realizado el depósito. No hacerlo podría generar multas de hasta 98 mil soles.