Este año la inversión en hidrocarburos llegaría a su mínimo en 10 años

Las inversiones que se realizarían este año en el sector hidrocarburos serían las más bajas de la última década (2000-2019). De esta manera, la inversión en esta actividad extractiva seguirá de capa caída.

De acuerdo con la Guía de negocios e inversión en Hidrocaburos 2019-2020 presentada por EY, en el presente año la inversión total en exploración y explotación llegaría apenas a US$ 72 millones.

Esta proyección distaría mucho de las inversiones realizadas totales realizadas en el sector durante el 2018, periodo en el que se invirtió US$ 602 millones. Esta contracción representaría una caída real de 11,9% respecto al año anterior.

En los últimos 10 años (2009-2019), las inversiones en este sector hidrocarburos tocaron su pico en el 2012 cuando se invirtieron US$ 1.516 millones de los cuales US$ 731 millones se destinaron a explotación y US$ 785 a exploración.

En el 2018 las inversiones en exploración apenas llegaron a los US$ 41 millones y para este año se invertiría apenas US$ 11 millones.

Cartera de proyectos

Beatriz De La Vega, socia líder de Energía de EY Perú señaló que si se dan las condiciones regulatorias, proactividad del Estado y atención a temas sociales, la cartera de proyectos de gas y petróleo entre el 2019 y el 2020 podría llegar a incrementarse a US$ 9.735 millones.

EY precisó que esta cifra correspondería a la inversión estimada del total de los proyectos de exploración y producción (upstream) con US$ 8.165 millones, transportación de hidrocarburos (midstream) en US$ 200 millones y refinamiento y venta de hidrocarburos en productos (dowstream) con US$ 1.370 millones. ❖

Claves