Game of Thrones: Beat ofrecerá descuentos para que usuarios no se pierdan el capítulo final

Los aplicativos de taxi se unen a la fiebre de Game of Thrones. Uno de ellos es Beat, que este domingo distribuirá 6 mil soles en descuentos para que los fanáticos no se pierdan el capítulo final de la octava y última temporada, Beat distribuirá 6 mil soles en descuentos para que los fanáticos no se pierdan el inicio del capítulo final.

¿Cómo funcionará? Todos los usuarios pasajeros de Beat, que pidan el servicio clásico o Lite, deberán ingresar el código promocional ‘PorElTrono’. Con este, los fanáticos de la serie accederán a un descuento de 3 soles en un viaje hacia cualquier destino entre las 7:00 p.m. y 8:00 p.m. del domingo 19 de mayo.

El aplicativo móvil pondrá a disposición de sus usuarios pasajeros 2 mil cupones que podrán ser activados únicamente en ese rango horario. Como fanáticos de la serie, Beat busca que sus usuarios se movilicen con su plataforma para descubrir quién se sentará finalmente en el Trono de Hierro.

El capítulo de este domingo será el último de toda la serie que a lo largo de 8 temporadas ha mantenido la tensión en los seguidores que vieron como la intriga, la guerra y la política enfrentaron a las familias Stark, Lannister, Targaryan, entre otras, por el control de los 7 reinos.