Hasta mañana se puede hacer el depósito de CTS Dan tregua al gobierno para atender demandas

Este 15 de mayo vence el plazo para el pago por Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Las empresas del sector privado están obligadas a hacer el depósito; sin embargo, en la práctica esto no siempre se cumple .

Es entonces cuando a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) le corresponde aplicar una sanción, la cual dependerá del número de trabajadores afectados y el tipo de infracción que se cometa.

Multas

La infracción leve consiste en no entregar a los trabajadores la hoja de cálculo de la CTS, para lo que se tiene un plazo de 5 días, mientras que la infracción grave es cuando el empleador no realiza el depósito.

En ambos casos las multas a pagar dependerán de si se trata de una microempresa, pequeña empresa, o mediana y gran empresa (no mype). ❖

"El agro está olvidado"

Para los gremios, de nada sirve que el gobierno reconozca que la agricultura es el sector más olvidado de las últimas tres décadas si no se ejecutan medidas inmediatas.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 47% de pobreza rural se concentra en el sector agrícola, que en muchos casos tampoco cuenta con servicio de electrificación, entre otros servicios básicos.

Al respecto, la titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Fabiola Muñoz, se mostró a favor de instalar la mesa multisectorial, y señaló que desde su cartera se han planteado soluciones para 8 puntos de la plataforma de lucha, entre ellos, la revisión de la franja de precios, así como la reestructuración total del Minagri, incluso la implementación de la política nacional de agricultura familiar para este mes, como adelantó a La República.

"Las paralizaciones violentas no ayudan en nada. Estamos cansados del olvido al agro, por eso estamos proponiendo reformas integrales para que el agro tenga la prioridad que merece en el país, pero si aún con esta posición política seguimos perdiendo el tiempo, anunciando paros indefinidos, entonces no vamos a resolver los problemas", declaró Muñoz a los medios.

Al cierre de esta edición, la titular del Minagri se reunía con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el premier Salvador del Solar para evaluar las políticas que se ejecutarán desde el Ejecutivo a fin de evitar un paro indefinido, el cual fue anunciado por los gremios si en un plazo de dos meses el gobierno no brinda soluciones a sus demandas.

"Esta es la oportunidad del presidente de ponerse del lado de los agricultores, para sacar adelante políticas accesibles a los pequeños productores del país que alimentan a los casi 32 millones de peruanos", indicó el presidente de Conveagro.

Azucareros se pronuncian

Por su parte, la Asociación Peruana de Agroindustriales del Azúcar y Derivados (APAAD) indicó a este medio que el Ejecutivo también debe revisar la implementación del TLC con Guatemala, pues "sería extremadamente perjudicial para el país".

"De aprobarse esta medida, se estaría afectando a más de 10.000 cañicultores y medio millón de peruanos vinculados a la actividad azucarera. Estamos dispuestos a seguir conversando con el gobierno para encontrar una solución integral y oportunidades en un sector que impulsa la economía nacional y sustenta zonas dedicadas a la agricultura", sostuvo Diego Cateriano, presidente de la APAAD.

Alimentos no subirán

El paro generó preocupación en los hogares ante una posible escasez de alimentos en los mercados y aumento de los precios.

No obstante, el gerente general de Empresas de Mercados Mayoristas de Lima, Jaime Gallegos, descartó esa situación pues indicó que está garantizado el abastecimiento, por lo que los comerciantes no deben especular con los precios, según señaló. ❖

Movilizaciones simultáneas, bloqueos de vías y hasta enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú marcaron el paro agrario nacional y preventivo acatado ayer por cerca de un millón de productores en 15 regiones del país.

Las marchas empezaron desde tempranas horas. En regiones como Cusco, Ayacucho, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Puno y Amazonas, "el paro fue total". Ni las intensas lluvias en la selva impidieron que los agricultores salieran a exigir al gobierno por mejores políticas que impulsen y protejan la producción nacional frente a las grandes importaciones de alimentos.

Pese a que los gremios indicaron previamente que la protesta sería pacífica, la policía informó que en total se registraron bloqueos en 17 carreteras del país en la jornada de ayer. En tanto, durante horas de la tarde se reportaron enfrentamientos entre agricultores y policías en Trujillo (La Libertad) por la liberación de las vías.

En Cusco, los trenes hacia Machu Picchu suspendieron sus actividades, lo que generó que cientos de turistas busquen alternativas para llegar a la ciudadela imperial.

Al respecto, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) estimó que las pérdidas en su sector ascenderían a casi S/ 25 millones al día por el paro.

¿Qué demandan?

Tras levantarse la medida de fuerza, Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), anunció que se le dará una tregua de 60 días al gobierno para que solucione los 15 puntos de la plataforma de lucha de los gremios productores:

1. Publicar un decreto supremo que establezca una mesa de diálogo multisectorial dirigida por el presidente Martín Vizcarra.

2. Fomento de desarrollo gremial y asociatividad a través de la implementación de autogravámenes.

3. Restablecer los aranceles a la importación de alimentos y franja de precios.

4. Impulsar el avance de la reconstrucción con cambios, con carácter descentralizado.

5. Compra de productos nacionales, con insumos de la pequeña agricultura, por el Estado para los programas sociales.

6. Implementación con presupuesto para desarrollar la "ley de agricultura familiar" e implementación del programa sierra productiva y similares (otras experiencias exitosas).

7. Transferencia de S/ 1.500 millones al Agrobanco para que tenga capacidad de atención nacional y sea una banca de fomento.

8. Evitar el monopolio de la industria alpaquera.

9. Priorizar la titulación colectiva comunal con georreferenciación.

10. Solución a la contaminación mineroambiental de los ríos y cuencas hidrográficas en nuestras diferentes regiones.

11. Asignación con fondos a los proyectos productivos.

12. Creación del Programa de Infraestructura Hidráulica, represas, siembra y cosecha de agua altoandinas.

13. Reconversión del seguro agrario catastrófico.

14. Aprobación y puesta en marcha del Plan Nacional del Algodón.

15. Reestructuración del Ministerio de Agricultura y Riego.

Evalúan paro indefinido

Al cierre de esta edición, productores de San Martín, Tumbes y Amazonas evaluaban continuar con la medida de fuerza de forma indefinida si es que el presidente de la República no se pronunciaba sobre la situación del agro.

En Lima, los gremios anunciaron paro indefinido en 60 días si es que el gobierno no ejecutaba políticas de acción.

Clímaco Cárdenas

Presidente de Conveagro

“Es importante que el presidente reconozca que el sector agricultura está olvidado y que no se hace nada para solucionarlo. Si el campo no produce, las ciudades no pueden alimentarse”.

Fabiola Muñoz

Ministra de Agricultura

“El Gobierno está diciendo sentémonos a trabajar, más del 80% de la agenda coincide. Hagamos que eso se convierta en una realidad. El agro requiere cambios de fondo y estamos dispuestos a hacerlo”.