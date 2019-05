Hoy protestarán por el reservorio de Poechos

Wilson Siancas. Piura

La Junta Regional Piura-Tumbes exigirá al Gobierno Central la utilización total del afianzamiento del reservorio de Poechos, durante el paro agrario convocado el día de hoy a nivel nacional, donde participarán más de 90,000 agricultores de toda la región.

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Sechura, José Pingo Bayona, señaló que el uso total, en el afianzamiento del reservorio de Poechos, es necesario para asegurar las cosechas grandes en la región, y estabilizar la economía de miles de agricultores que sufrieron los estragos de El Niño costero.

“La obra del afianzamiento del reservorio de Poechos le costó al Estado S/140 millones y no es posible que se nos diga que no vamos a poder usarlo. Es decir, no se ha solucionado ningún problema”, manifestó el dirigente de los agricultores.

Cabe recordar que tras la culminación del afianzamiento en el reservorio de Poechos, se informó que este no sería utilizado hasta que presente las medidas de seguridad que se necesitan, dentro de tres años. Mientras tanto se seguiría manteniendo la cuota de 103 del reservorio.

Pedidos

Los agricultores también solicitarán la aceleración de las obras de reconstrucción en el sector, así como proteger los niveles arancelarios y las medidas de protección a la producción de arroz, algodón y maíz.

Asimismo, los dirigentes agricultores han previsto la toma de carreteras en el Bajo Piura, igualmente dirigirán la protesta hacia el gobierno regional.

Cabe destacar que la medida que ha sido convocada a nivel nacional, es a partir de las 00:00 horas de hoy, donde se espera la participación de más de 90,000 agricultores que integran las diferentes juntas de usuarios en la región.